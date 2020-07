Schalke findet Nübel-Nachfolger in Freiburg

Der FC Schalke 04 spielt in der Saison 2019/20 eine katastrophale Rückrunde und müht sich auch mit einer Torwartdiskussion ab. Diese dürfte nun ein Ende haben, da der Revierklub kurz vor der Verpflichtung von Alexander Schwolow steht. Der 28-Jährige kommt als Nummer eins vom SC Freiburg.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat offenbar einen Nachfolger für den zum FC Bayern abgewanderten Torhüter Alexander Nübel gefunden: Wie Sky Sport berichtet, sollen sich die Gelsenkirchener mit dem SC Freiburg über einen Transfer von Stammkeeper Alexander Schwolow einig sein. Der 28-Jährige soll auch von anderen Klubs, ebenfalls aus der Bundesliga, umworben gewesen sein.

Laut dem Bericht habe es schon länger Gespräche zwischen den Vereinen gegeben. Die Unterschriften fehlten zwar noch, aber die Verhandlungen stünden nun kurz vor dem Abschluss. Knackpunkt bei den Verhandlungen war bislang wohl die Ablösesumme. Rund acht Millionen Euro stehen im Raum, die Schalker wollen sie dem Bericht zufolge nun in Etappen bezahlen. Der Vertrag Keepers läuft in Freiburg noch bis Juni 2022.

Schalke spielte in der Saison 2019/20 nach einer starken Hinrunde eine katastrophale Rückserie, in der die Mannschaft ab dem 19. Spieltag keine Partie mehr gewann und von Rang drei auf Platz zwölf abrutschte.

Schwolow gilt als einer der sichersten Keeper der Bundesliga. In dieser Saison spielte er in 24 Partien aber nur viermal zu null. Nübel gelang dies in 26 Spielen sechsmal, womit er im Torhüter-Ranking sechs Plätze vor dem noch-Freiburger liegt.

Nübel stand von 2015 bis zum Ende dieser Saison bei Schalke unter Vertrag und galt als große Torwarthoffnung. In der abgelaufenen Spielzeit leistete sich der 23-Jährige aber mehrere Patzer, nachdem er sich mit Bayern auf einen Wechsel geeinigt hatte. Schalkes Sportchef Jochen Schneider sagte zum Abschied, Nübel werde bei den Bayern und "auch in der Nationalmannschaft eine tolle Karriere hinlegen".