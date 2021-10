Der FC Schalke bleibt zum vierten Mal in Serie ohne Gegentor, Dynamo Dresden zum dritten Mal in Serie ohne eigenen Treffer. Das Abendspiel der 2. Bundesliga wird erst am Ende eine deutliche Sache. Vor dem Anpfiff wird eine Polizistin bei einer Fahrzeugkontrolle verletzt.

Schalke 04 beißt sich mit einer Siegesserie in der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga fest. Der Bundesliga-Absteiger bezwang Dynamo Dresden verdient mit 3:0 (1:0) und gewann vor stimmungsvoller Kulisse auch sein viertes Spiel in Folge ohne Gegentor. Dresden dagegen hat drei Spiele in Serie zu Null verloren.

Dank Thomas Ouwejan (20.), Marius Bülter (78.) und Marcin Kaminski (90.+4) schlossen die Schalker nach Punkten zum Tabellenführer FC St. Pauli auf, der allerdings am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) gegen Hansa Rostock wieder drei Punkte davonziehen kann.

Dynamo begann stark, mutig und setzte auf Pressing. Doch den Treffer erzielte Schalke: Nach rund 20 Minuten gelang es Schalke erstmals wirklichen Druck auf das Dresdener Tor zu machen. Reinhold Ranftl flankte in den Strafraum, Torwart Kevin Broll wehrt den Schuss ab. Doch Thomas Ouwejan drehte sich mit ausgestrecktem Bein in den Abpraller und beförderte den Ball ins Netz der Dresdner (20.).

Kein Alkohol und mehr Polizei

In der 40. Minute gelang es Schalkes Stürmer Simon Terodde fast, den Torrekord der 2. Bundesliga zu brechen. Terodde stand alleine vorm Tor - die Flanke von Bülter rollte aber an ihm vorbei. Damit muss sich Terodde den Torschützenrekord noch eine Weile mit Dieter Schatzschneider teilen, beide trafen bisher 153 Mal.

Dresden spielte weiter mindestens auf Augenhöhe mit, übernahm sogar das Kommando, es fehlten jedoch bis zu einem sehr gefährlichen Kopfball von Pascal Sohm (62.) die Torchancen. Christoph Daferner (70.) hätte ebenfalls ausgleichen können. Schalke nutzte seine durchaus vorhandenen Konter-Gelegenheiten nicht konsequent: Jaroslaw Michailow schob Torhüter Broll freistehend den Ball in die Arme (49.).

56.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gaben dem Hochsicherheitsspiel einen letztlich begeisternden Rahmen. Die Polizei hatte weiträumig Kontrollen durchgeführt, Alkoholausschank war untersagt, hinter dem Gästeblock standen zahlreiche Mannschaftswagen. Bei einer Kontrolle vor dem Spiel war eine Polizistin verletzt worden. Eine unbekannte Person habe sich mit dem Auto durch Flucht der Kontrolle entzogen und dabei die 28 Jahre alte Polizistin angefahren und leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Sie war zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ob es sich bei dem Unbekannten um einen Dresdener Fußball-Fan handele, wie Medien berichtet hatten, konnte die Polizei am Abend nicht abschließend sagen. Das sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Wagen sei gegen 15.25 Uhr an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Bismarck von der Autobahn 42 abgefahren. Er habe ein Dresdner Kennzeichen gehabt. Während der Kontrolle an der Reckfeldstraße hätten die Beamten festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Plötzlich habe er das Fahrzeug gestartet und sei unvermittelt losgefahren. Dabei stürzte die 28-jährige Beamtin laut Polizei zu Boden.