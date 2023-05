Eskalation der Fans in Groningen

Eskalation der Fans in Groningen Schiri wusste Bescheid: Ajax-Spiel früh abgebrochen

Beim FC Groningen geht einst der Stern von Arjen Robben auf - nun aber steht der niederländische Fußballklub vor einem schwierigen Neustart. Der Abstieg aus der Eredivisie steht fest, die Fans reagieren mit Krawall. Beim Spiel gegen Ajax Amsterdam sorgen sie früh für einen Abbruch.

Nach dem mehrfachen Werfen von Rauchbomben auf das Spielfeld ist das Erstliga-Spiel des FC Groningen gegen Ajax Amsterdam abgebrochen worden. Nach einer ersten Unterbrechung wurde die Partie des 32. Spieltags der niederländischen Eredivisie noch einmal angepfiffen. Dem Sender NOS zufolge dauerte die Unterbrechung eine knappe Viertelstunde. Noch nicht einmal neun Minuten waren aber gespielt, als der Schiedsrichter die Partie dann endgültig abbrach.

Nahezu unmittelbar, nachdem die Partie fortgesetzt worden war, landeten erneut Rauchbomben auf dem Spielfeld. Schiedsrichter Jeroen Manschot erklärte beim Sender ESPN, in den Beratungen vor der Partie sei ein nicht näher beschriebenes Szenario besprochen worden. Es habe Signale gegeben, dass etwas passieren könne. Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es noch 0:0.

Bereits nach sechs Minuten hatten Berichten zufolge Fans von Gastgeber Groningen, dem Tabellenvorletzten in der ersten niederländischen Fußball-Liga, Leuchtraketen gezündet und aufs Spielfeld geworfen. Bilder zeigen, wie sie in der Nähe des Strafraums liegen und heftiger schwarzer Rauch aufsteigt. Ein Anhänger rannte zudem trotz des Einsatzes von Sicherheitskräften mit einem Plakat aufs Spielfeld. Wie die Partie gewertet wird, bleibt abzuwarten.

Beim FC Groningen war einst der Stern von Arjen Robben aufgegangen, der später über Eindhoven, Chelsea und Real Madrid zum FC Bayern gekommen war und in München eine Ära geprägt hatte. 2020 hatte der Flügelspieler überraschend ein Comeback bei seinem Jugendklub gegeben und dort nach einer Saison in der Eredivisie seine Karriere endgültig beendet. Zwei Jahre später muss Groningen nun erstmals seit der Saison 1999/2000 zurück in die zweite niederländische Liga.

In der Vorwoche hatte der Klub aus der Universitätsstadt mit einem 1:1 bei den Go Ahead Eagles Deventer die letzte Chance verspielt, zumindest noch Relegationsrang 16 erreichen zu können. Der Führungstreffer des vom FC Augsburg ausgeliehene Ricardo Pepi reichte nicht zum Sieg. Für den US-Amerikaner war es das 12. Saisontor, den Abstieg allerdings konnte auch der Rekordeinkauf des FCA nicht verhindern.