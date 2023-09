Keine Ruhe im spanischen Verband: Die Weltmeisterinnen kündigen an, auch die Nations League zu bestreiken. Im Verband fordern sie weitere Veränderungen, die neue Nationaltrainerin steht vor einem gewaltigen Problem - denn die Olympia-Quali ist damit in Gefahr.

Boykott statt sofortiger Rückkehr: Die spanischen Weltmeisterinnen zünden im Streit mit dem eigenen Verband die nächste Eskalationsstufe. Trotz des Rücktritts von Präsident Luis Rubiales und der Entlassung von Trainer Jorge Vilda geht der Streik nach dem Kuss-Skandal weiter. Alle 23 Heldinnen von Sydney sowie zahlreiche weitere Spielerinnen sagten laut übereinstimmenden Medienberichten für die kommenden Spiele der Nations League ab - und bringen Montse Tome gleich bei der Premiere in Not.

Denn die neue Nationaltrainerin wurde erst wenige Stunden vor ihrer ersten Nominierung über die zahlreichen Absagen informiert, muss nun im Eiltempo einen Plan B basteln. Den Weltmeisterinnen gehen die Veränderungen im Verband RFEF offenbar noch nicht weit genug. Laut "Mundo Deportivo" sollen sie auch Entlassungen von Generalsekretär Andreu Camps, Miguel Garcia Caba, Leiter der Abteilung für Integrität, sowie einigen Mitarbeitern der Presseabteilung fordern.

Am späten Donnerstagabend sollen sich die Weltmeisterinnen bei einem Treffen mit der Gewerkschaft FUTPRO auf den Boykott der Partien gegen Schweden und die Schweiz am 22. und 26. September verständigt haben, bereits am 25. August waren 81 Spielerinnen offiziell in den Streik getreten. Eine Rückkehr streben sie offenbar erst dann an, wenn alle Überbleibsel entfernt wurden, die aus ihrer Sicht dem Frauenfußball geschadet haben.

Auch Olympia in Gefahr

Damit gehen sie das Risiko ein, ihre Olympiateilnahme in Paris 2024 ernsthaft zu gefährden. Die beiden europäischen Startplätze werden schließlich über die Nations League ausgespielt. Ob eine C-Elf für den zwingend erforderlichen Gruppensieg ausreicht? Mehr als fraglich. Schweden (Halbfinale) und die Schweiz (Achtelfinale) sinnen nach ihrem Aus gegen die Spanierinnen bei der WM nach Revanche.

Doch sportliche Pleiten nehmen die Spielerinnen in Kauf, ihnen geht es nach dem übergriffigen Kuss des mittlerweile zurückgetretenen Verbandschefs Luis Rubiales auf den Mund von Jennifer Hermoso um ein klares Zeichen. Ein nachhaltiger Wandel soll her. Rubiales musste sich wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt vor Gericht verantworten. Der Ex-Präsident erschien am späten Vormittag im Nationalen Gerichtshof von Spanien in Madrid. Die Anhörung ist nicht öffentlich, Rubiales sprach kein Wort zu den wartenden Journalisten und Fotografen.

Trainer Vilda war im Zuge des Kuss-Skandals in der Vorwoche entlassen worden. Der Ex-Coach galt bereits vor dem WM-Titelgewinn in Australien und Neuseeland als umstritten sowie als enger Verbündeter von Rubiales. 15 Spielerinnen waren im September 2022 gegen Vilda in den Streik getreten, um gegen die Methoden des Trainers zu protestieren. Der Verband hielt dennoch an ihm fest - bis der Druck im Zuge des Rubiales-Skandals zu groß wurde. Die einstige Barça-Spielerin Tome muss nun als Nachfolgerin einen Scherbenhaufen zusammenkehren.