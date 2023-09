Deutschlands U21-Nationalmannschaft gelingt dank Youssoufa Moukoko ein perfekter Start in die EM-Qualifikation gelungen. Die Junioren gewinnen nach einer dominanten Leistung verdient gegen den Kosovo. Einzig bei der Chancenverwertung ist noch reichlich Luft nach oben.

Auf Youssoufa Moukoko ist Verlass: Dank eines Doppelpacks des BVB-Torjägers ist die U21-Nationalmannschaft mit einem 3:0 (0:0) im Kosovo in die Qualifikation zur EM 2025 gestartet. Der 18-Jährige steht nun bei acht Treffern in acht Einsätzen für das Team. Vor 2000 Zuschauern in Pristina musste die neu zusammengestellte Elf von DFB-Trainer Antonio Di Salvo lange zittern, vergab beste Chancen - und wurde durch Moukokos Treffer in der 74. und 78. Minute doch noch belohnt. Colin Kleine-Bekel von Holstein Kiel machte schließlich alles klar (88.). "Unter dem Strich bin ich zufrieden, dass wir gewonnen haben. Der Glaube, dass es klappen kann, war immer da. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird", sagte Di Salvo bei ProSieben MAXX.

Damit ist die deutsche Mannschaft neben Polen das einzige Team ohne Verlustpunkt in Gruppe D. Deutschland startete zum 13. Mal in Folge mit einem Sieg in die EM-Quali, den letzten Punktverlust hatte es 1998 (0:2 in der Türkei) gegeben. "Intensität" und "Begeisterung" hatte Di Salvo noch vor Anpfiff gefordert. Auf dem schwer bespielbaren Rasen lieferte seine Mannschaft von Beginn an: Das DFB-Team kontrollierte die Partie, versuchte es immer wieder mit Diagonalbällen, fand gegen die Abwehrkette der Hausherren aber lange Zeit kein Mittel.

Nach dem bitteren Vorrunden-EM-Aus im Sommer hatte Di Salvo eine komplett verjüngte Elf aufgeboten, nur drei Spieler verblieben im Kader. Vor allem die Defensive überzeugte wie schon im Test gegen die Ukraine (2:0) am Freitag. Die vom DFB-Trainer erwartete "Zocker-Mentalität" Kosovos kam nie wirklich zum Tragen. Einziges Manko blieb die Chancenverwertung. Moukoko zielte aus der Distanz zu hoch (27.), auch der schon gegen die Ukraine erfolgreiche Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fürth) schoss aus kurzer Distanz über das Tor. Nach der Pause traf erneut Lemperle (50.) den Pfosten, im Nachschuss scheiterte Merlin Röhl (SC Freiburg) kläglich.

Als bereits eine Nullnummer drohte, schlug Moukoko zu. Auch für den Stürmer ist Abstecher zur U21 einer Art Neuanfang. "Youssoufa hat mit dem Transferbeben in Dortmund keine einfache Aufgabe vor der Brust. Das weiß er", hatte Di Salvo vor der Partie gesagt. In Niclas Füllkrug hat das Toptalent einen namhaften Konkurrenten erhalten, ein Wechsel kam trotz Anfragen nicht zustande. "Nichtsdestotrotz ist er ein Stürmer mit Qualität. Wir wollen dafür sorgen, dass er mit Selbstvertrauen zurück zum BVB kommt", sagte Di Salvo. Das gelang.