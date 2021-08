Sportchef Baumann in der Kritik

Mit 0:3 ging es beim Spiel gegen Paderborn in die Halbzeit. Dementsprechend bedient schaut Markus Anfang.

Erst steigt Werder Bremen aus der Bundesliga ab, dann müssen sie zahlreiche Top-Spieler abgeben. Doch mit den Einnahmen können nur ein paar Löcher in der Kasse des gefallenen Meisters von der Weser gestopft werden. Der Start in die neue Saison ist wenig verheißungsvoll.

Die Uhr tickt, gnadenlos. Doch noch hat Frank Baumann zwei Wochen Zeit. Viel Hoffnung haben die Fans von Werder Bremen aber nicht mehr, dass der Sportchef bis zum Ende des Transferfensters einen Kader bastelt, der Hoffnung auf die direkte Rückkehr in die Bundesliga macht. "Baumann raus! Baumann raus", grölte der Anhang beim desolaten 1:4 (0:3) gegen den SC Paderborn.

Erst der Abstieg, dann das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal, jetzt die herbe Liga-Pleite - es rumort gewaltig an der sonst so beschaulichen Weser. "Die Fans sollen ruhig 'Baumann raus' rufen, dann bin ich eben der Sündenbock", sagte Baumann hinterher und erklärte zum x-ten Mal, dass für richtig gute neue Spieler einfach kein Geld da sei: "Ich stelle meine persönliche Reputation nicht über das wirtschaftliche Wohl des Vereins."

Nach dem Absturz in die 2. Liga hat Werder Spieler wie Milot Rashica, Josh Sargent, Ludwig Augustinsson, Davie Selke oder Theodore Gebre Selassie verloren, adäquaten Ersatz hat der neue Trainer Markus Anfang bisher nicht erhalten. Und dennoch: Der Harmlos-Auftritt gegen Paderborn erschütterte die Grün-Weißen. Die Leistung sei "jenseits von Gut und Böse" gewesen, sagte Anfang und prophezeite eine schmerzhafte Saison: "Das wird alles kein Spaziergang".

Stars sind weg, Geld für neue Spieler fehlt

In Baumann haben die aufgebrachten Fans den Hauptschuldigen gefunden, abgelöst wird der Manager nicht - so kurz vor dem Ende der Transferphase. Zudem hat der klamme Klub, arg gebeutelt von der Coronakrise mit einem Minus von etwa 40 Millionen Euro zuletzt, einfach kein Geld für neues Personal. Denn laut Prospekt der inzwischen platzierten Anleihe muss der Verein gemäß dem Lizensierungsverfahren bis Mitte September eine Liquiditätslücke schließen - andernfalls werden sechs Punkte abgezogenh. "Es ist nicht fair, wenn sich die Fans jetzt einen Schuldigen herauspicken. Wir alle, die gesamte Geschäftsführung und der Aufsichtsrat, bestimmen den Kurs des Klubs", sagte der Noch-Aufsichtsratschef Marco Bode dem Onlineportal Deichstube: "Das ist ja nichts, was Frank sich ausgedacht hat."

Vier Punkte aus den ersten drei Spielen hat Werder geholt, genau wie der Hamburger SV und Schalke 04. Doch unter den großen Drei in Liga zwei hat Bremen Stand jetzt den schlechtesten Kader. Und daran wird sich in den nächsten zwei Wochen wohl grundsätzlich nichts mehr ändern. Obwohl neben Baumann auch Trainer Anfang dauernd am Handy ist. "Ich führe Telefonate mit möglichen Neuzugängen", sagte der 47-Jährige nach dem Paderborn-Debakel: "Es wird sehr schwer, die Spieler zu bekommen. Das muss man ehrlicherweise sagen." Die Uhr tickt, gnadenlos.