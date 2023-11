Der SV Werder Bremen kann die Frauen des VfL Wolfsburg auf dem Weg zu ihrem zehnten Pokalsieg in Serie nicht aufhalten: Im Achtelfinale lässt der Rekord-Pokalsieger dem Bundesliga-Konkurrenten nicht den Hauch einer Chance.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre imposante Siegesserie im DFB-Pokal weiter ausgebaut. Der 5:0 (3:0)-Achtelfinal-Erfolg gegen Werder Bremen war saisonübergreifend bereits der 47. Sieg nacheinander in diesem Wettbewerb. Die Wolfsburgerinnen gewannen den DFB-Pokal seit 2015 neunmal in Serie. Zuletzt verloren sie im November 2013 ihr Achtelfinale gegen den späteren Cupgewinner 1. FFC Frankfurt ein Pokalspiel.

Zweimal Alexandra Popp (4. und 25. Minute), Ewa Pajor (35.), Vivien Endemann (63.) und Jule Brand (84.) trafen für den VfL. 2738 Zuschauer sahen ein einseitiges Nordduell. "Die Serie an sich spielt keine Rolle. Wir haben den Anspruch, die Spiele zugewinnen, die da kommen", hatte VfL-Trainer Tommy Stroot vor dem Spiel verkündet. "Nichtsdestotrotz ist dieser Lauf etwas ganz Besonderes, wahrscheinlich wird es solch eine Pokalserie in Zukunft kaum noch geben. Und natürlich wollen wir sie ausbauen."

Dass das gelingt, darüber gab es an diesem Abend nie den Hauch eines Zweifels: DFB-Kapitänin Alexandra Popp hatte ihr Team mit einem Traumcomeback nach ihrer Verletzungspause schnell auf die Siegerstraße gebracht, dass "Werder die Möglichkeit hätte, uns auszuschalten", wie Stroot zuvor pflichtschuldig angedeutet hatte, lag spätestens nach wenigen Minuten in weiter Ferne. Überraschend kam der deutliche Sieg indes nicht: Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams in der Bundesliga, gewann der spätere Vizemeister gegen den Außenseiter sogar mit 8:0.

Die beiden Wolfsburger Hauptkonkurrenten Bayern München (bei Kickers Offenbach) und Eintracht Frankfurt (gegen SC Freiburg) tragen ihre Achtelfinal-Spiele erst im Januar aus. Der VfL Wolfsburg ist mit insgesamt zehn Titeln Rekord-Pokalsieger.