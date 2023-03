Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben das scheinbar Unmögliche geschafft: Wolfsburg eine Heimniederlage beigebracht. Seit November 2016 war der VfL in der Bundesliga im eigenen Stadion ungeschlagen geblieben. Nach über sechs Jahren endet diese unglaubliche Serie - trotz einer frühen Führung.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können doch noch verlieren. Der Titelverteidiger unterlag am 13. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim mit 1:2 (1:1) und kassierte seine erste Bundesliga-Niederlage seit Oktober 2021 - damals ebenfalls gegen die TSG. Somit kann Verfolger Bayern München den Rückstand am Sonntag (16 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg bei Werder Bremen auf zwei Punkte verkürzen. In eigenen Stadion war es sogar die erste Niederlage seit mehr als sechs Jahren: Im November 2016 hatte der 1. FFC Turbine Potsdam in Niedersachsen gewonnen, seitdem war der VfL in der Liga zu Hause ungeschlagen geblieben.

"Das war grundlegend einfach zu wenig, defensiv wie offensiv", kritisierte VfL-Kapitänin Alexandra Popp bei MagentaSport: "Vielleicht ist es ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Man sieht: Gibst du nicht 100 Prozent, geht ein Spiel so aus."

Dabei hatte Nationalspielerin Jule Brand gegen ihren Ex-Verein sogar für die Blitzführung der Wölfinnen gesorgt. Gleich in der ersten Spielminute traf die 20-Jährige nach einem Pass von Sveindis Jonsdottir. Ein Eigentor von Felicitas Rauch ließ in der 44. Minute die Hoffenheimerinnen jubeln, TSG-Angreiferin Sarai Linder bedrängte die Abwehrspielerin erfolgreich, die daraufhin den Ball über die Linie bugsierte. Wenige Minuten zuvor war VfL-Innenverteidigerin Marina Hegering verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Wolfsburg zeigte offensiv eine wenig überzeugende Leistung, daran änderte auch ein Doppelwechsel nach rund einer Stunde nur wenig. Stattdessen zeigte die Gäste-Mannschaft immer wieder gute Ansätze, Melissa Kössler traf in der 62. Minute jedoch nur den rechten Pfosten. In der 70. Minute war es dann ein herausragender Konter, der in den Siegtreffer mündete: Kössler schickte Nicole Billa auf die Reise, die Österreicherin behielt im Duell mit der deutschen Nationaltorhüterin Merle Frohms die Nerven und vollendete zum 2:1 für Hoffenheim.

Die TSG hat im Rennen um die Champions League nun drei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt, der am Freitag mit einem 4:1 gegen den SC Freiburg den Spieltag eröffnet hatte. Der FC Bayern dagegen könnte mit einem Sieg in Bremen das Meisterschaftsrennen wieder spannend machen, nachdem Wolfsburg erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit nicht gesiegt hat.