Die Filme und Serie wurden in den 80er-Jahren zum Kult. Auf Konsolen und PC haben die Geisterjäger bislang wenig von sich reden gemacht. Mit dem 4-gegen-1-Multiplayer-Spiel "Ghostbusters: Spirits Unleashed" dürfte sich das nun ändern.

Bis Halloween sind es noch ein paar Tage hin, mit "Ghostbusters: Spirits Unleashed" kann man bereits jetzt Geister vertreiben oder für ordentlich Schabernack sorgen. Das 4-gegen-1-Multiplayer-Spiel mit Egoshooter-Perspektive von Illfonic lässt Fans der Filme und Serien in Erinnerungen schwelgen und sorgt vor allem mit ordentlichem Gameplay und coolem Design für eine Menge Spielspaß. "Süßes oder Saures" - die Frage stellt sich im neuesten Ghostbusters-Ableger nicht wirklich.

"Ghostbusters: Spirits Unleashed" konzentriert sich vor allem auf den Online-Modus. Man nimmt Aufträge in der Stadt an, um von einem anderen Spieler gesteuerte Dämonen, Geister und Slimer zu fangen und zu beseitigen. Mit bis zu drei Freunden geht's auf Geisterjagd in fünf verschiedenen Levels. Sollten mal nicht alle Geisterjäger von Spielern übernommen werden, springt der Computer ein.

Wer als Ghostbuster spielt, muss in liebevoll gestalteten Bereichen wie der Brauerei, einem Museum, einem Gefängnis, eine Skihütte oder auf einem Kreuzfahrtschiff den Geist aufspüren und per Teamwork einfangen. Mit Protonenstrahl, PKE-Messer und Geisterfalle geht es ordentlich zur Sache.

Im Level sind hinter einigen Objekten Sphärenrisse versteckt, die als Einstiegspunkte für Dämonen und Geister dienen. Jedes Mal, wenn ein Geist erfolgreich gefangen wurde, wird einer dieser Spalte benutzt, um den Geisterspieler wieder auftauchen zu lassen. Sind alle Risse zerstört oder der Geist dreimal gefangen, wird die letzte Runde eingeleitet. Können die Ghostbusters die schleimigen Spukerscheinungen erneut fangen, ist das Spiel gewonnen.

Der Spuk kennt kein Ende

Als Geist ist es die Aufgabe, Objekte heimzusuchen, Zivilisten zu erschrecken und natürlich Geisterjäger vollzuschleimen. (Foto: IllFonic)

Die Geister haben jedoch einige Asse im Ärmel. Wer in die Haut der paranormalen Erscheinung schlüpft, orientiert sich vorwiegend an der Spuk-Anzeige. Erreicht diese 100 Prozent, bleiben den Geisterjägern nur wenige Minuten, um den Geist zu fangen - andernfalls ist der gesamte Ort erfolgreich heimgesucht worden. Spuken lässt sich auf viele Arten. Man kann Objekte heimsuchen, Zivilisten erschrecken und natürlich Geisterjäger vollschleimen. Verstecken geht natürlich auch, aber je aktiver der Geist, desto schneller füllt sich die Spukanzeige. Objekte wie Mülltüten, Staubsauger, Stühle und andere Gegenstände heimzusuchen und durch die Level zu bewegen, sorgt immer wieder für Schmunzler.

Neben gutem Gameplay gibt es auch eine Menge Nostalgie. Denn das Design des Spiels orientiert sich an der Zeichentrickserie aus den 80er-Jahren. Kombiniert mit Ernie Hudson und Dan Akroyd, die in ihre Rollen als Winston Zeddemore und Ray Stantz schlüpfen, zieht das Spiel vor allem Fans gekonnt in seinen Bann. Dazu trägt auch bei, dass die Feuerwache, die als Basis in Filmen und Serien fungierte, sehr gut getroffen wurde. Der "Ecto-1" steht natürlich auch in der Garage. Zudem sind an vielen Ecken weitere Anspielungen auf Filme und Serie zu finden.

Mit Protonenstrahl und Geisterfalle

Einfach Kult - die Zentrale der Ghostbusters. (Foto: IllFonic)

Auch wenn "Ghostbusters: Spirits Unleashed" nur fünf Level hat, wird es nie langweilig, weil sie so detailreich gestaltet wurden. Alle haben ein einzigartiges Thema, einzigartige Farbelemente und vermitteln eine besondere Atmosphäre.

Für Abwechslung sollen zudem die kosmetischen und auch spielrelevanten Anpassungsmöglichkeiten sorgen. Seinen eigenen Ghostbuster-Avatar kann man beliebig gestalten. Gesichtsform, Körpertyp, Accessoires und sogar die Stimmen sind alle anpassbar. Zudem lassen sich PKE-Meter, die Geisterfalle und der Protonenstrahler anpassen. Eine Hitzedämmung verlängert das Dauerfeuer, die Reichweite beim Geistersensor lässt sich erhöhen, mit dem VAD gibt es sogar eine Art Enterhaken, mit dem man Etagen schneller überbrücken kann.

So bleibt das Online-, aber auch das Solo-Spiel, dauerhaft unterhaltsam. Lediglich der Geisterfalle fehlt ab und an die Saugkraft, die man aus dem Ghostbusters-Franchise eigentlich gewohnt ist. Kleinere Bugs haben sich im Test ebenfalls eingeschlichen, sie traten aber vor allem bei KI-Mitspielern auf. Alles Dinge, die sich schnell wegpatchen lassen. Für Freunde von Multiplayer-Action bietet "Ghostbusters: Spritis Unleashed" somit ein rundes Paket, für Fans einen süßen Nostalgietrip.

"Ghostbusters: Spirits Unleashed" ist ab dem 18. Oktober für Playstation 5|4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC verfügbar.