Root für alle: In macOS klafft eine Monsterlücke

In Apples macOS klafft eine sehr gefährliche Sicherheitslücke. Über sie kann sich jeder Nutzer mit einem einfachen Trick den kompletten Zugriff auf das Betriebssystem eines Mac-Rechners verschaffen. Apple verspricht, schnell zu handeln.

Ein türkischer Entwickler hat in Apples macOS High Sierra eine extrem kritische Schwachstelle entdeckt und auf Twitter veröffentlicht. Jeder, der Zugriff auf einen Mac-Rechner hat, kann sich über sie problemlos als Administrator einloggen und erhält so die komplette Kontrolle über das Betriebssystem. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen Rechner handelt, an dem sich mehrere Benutzer einloggen können und im gesperrten Zustand die Möglichkeit angezeigt wird, einen "anderen Benutzer" anzumelden.

Es genügt dann, bei der Anmeldung im Benutzerfeld "root" einzugeben, beim Passwort nichts einzutragen und dann mehrmals auf den Login-Button zu klicken. Die gleiche Prozedur klappt bei jedem Standard-Nutzer, wenn er in den Systemeinstellungen eine Veränderung vornehmen möchte, die Administratorrechte verlangt. Angreifer können so beispielsweise Spionage-Software installieren oder Nutzerkonten löschen.

Apple kalt erwischt

Die Sicherheitslücke ist eklatant und normalerweise sollte in so einem Fall erst das betroffene Unternehmen informiert werden, bevor die Schwachstelle öffentlich gemacht wird. So hätte Apple in diesem Fall die Möglichkeit gehabt, Mac-Rechner mit einem Update zu schützen, bevor die Lücke bekannt wird. Der Entwickler hat dies aber offenbar nicht getan, sondern ist sofort an die Öffentlichkeit gegangen. Laut "Wired" könnte dies daran liegen, dass Apple nur für iOS ein sogenanntes Bug-Bounty-Programm hat, über das es Belohnungen für gefundene und gemeldete Sicherheitslücken auslobt. Für macOS gibt es so etwas noch nicht.

Apple hat dem "iMore"-Chefredakteur geschrieben, es arbeite an einem Update, um das Problem zu beseitigen. Ein Datum hat das Unternehmen nicht genannt, aber eine wirksame Lösung, wie Nutzer die Sicherheitslücke selbst stopfen können. Sie müssen dazu lediglich ein Root-Passwort festlegen. Wie das funktioniert, zeigt Apple in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung auf einer Support-Seite.

