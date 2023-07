Stiftung Warentest prüft elf aktuelle Fernseher mit bis zu 32 Zoll großen Bildschirmen. Keines der kleinen TV-Geräte schneidet besser als befriedigend ab, nur ein sehr teurer Kandidat liefert wenigstens ein gutes Bild. Für Käufer haben die Warentester einen klaren Rat.

Die Deutschen kaufen am liebsten Fernseher mit Bildschirmdiagonalen von 55 bis 65 Zoll, entsprechend groß ist hier das Angebot. Doch manchmal muss es auch ein kleineres Gerät sein, beispielsweise für Küche oder Gästezimmer. Viele Fernseher dieser Größenklasse gibt es allerdings nicht, und die wenigen, die aktuell zu kaufen sind, sind nicht gut. Stiftung Warentest hat elf TV-Geräte mit 24- oder 32-Zoll-Bildschirm geprüft, besser als befriedigend schnitt keines davon ab. Wer wenigstens ein gutes Bild haben möchte, muss sehr viel Geld hinblättern.

Alle 24-Zöller nur ausreichend

Vier der getesteten Fernseher sind 24-Zöller, sie alle erhielten nur ein ausreichendes Qualitätsurteil. Bestes Gerät ist der Panasonic TX-24JSW354, der die Gesamtnote 4,0 erhielt und durchschnittlich im Online-Handel 270 Euro kostet. Immerhin bewerteten die Prüfer Bild, Handhabung, Vielseitigkeit und Umwelteigenschaften jeweils befriedigend. Wie bei allen Testkandidaten dieser Größe fanden sie allerdings den Ton des Fernsehers mangelhaft, was zu einer Abwertung führte.

Ebenso erging es dem zweitplatzierten Panasonic TX-24LSW504S (270 Euro), der das Qualitätsurteil 4,1 kassierte. Offenbar wurde sein befriedigendes Bild im Detail etwas schwächer bewertet, dafür kann er TV-Sendungen über einen USB-Anschluss aufnehmen und erhielt für Vielseitigkeit und Handhabung gute Noten.

Gutes Bild für 900 Euro

Von den sieben Fernsehern mit 32 Zoll großen Bildschirmdiagonalen erreichten drei ein befriedigendes Ergebnis. Der We by Loewe We See 32 ist der einzige Testkandidat, der ein gutes Bild und sogar einen guten Ton liefert. Außerdem ist er vielseitig. Allerdings kostet das Gerät durchschnittlich 900 Euro, was für einen 32-Zöller enorm viel ist.

Warentest empfiehlt Käufern, die auch Platz für einen etwas größeren Fernseher haben, sich lieber ein gutes 43-Zoll-Gerät für weniger Geld zuzulegen. Dazu gehört der Samsung GQ43Q60BAU, der für etwa 480 Euro zu haben ist.

Nutzern, die unbedingt ein kleineres TV-Gerät haben möchten, raten die Warentester, den Ton aufzurüsten. Dazu kann bei allen getesteten Modellen eine Soundbar per HDMI-Anschluss verbunden werden. Alternativ kann man bei den besseren kleinen Fernsehern Bluetooth-Boxen koppeln oder Kopfhörer und Lautsprecher mit der Klinkenbuchse verkabeln.