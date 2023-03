Stiftung Warentest veröffentlicht die jüngste Liste mit den besten getesteten Fernsehern. Die Spitzenreiter haben alle OLED-Bildschirme, eine Marke liegt in jeder Größenklasse vorne, das günstigste Top-Gerät kostet nur 435 Euro.

Insgesamt hat Stiftung Warentest jetzt schon 458 Fernseher in seiner Datenbank, 253 davon sind noch im Handel, 51 kamen zuletzt hinzu. Um eine Kaufentscheidung zu erleichtern, stellen die Prüfer die besten TV-Geräte in vier Größenklassen vor.

Ganz oben in den Listen finden sich durchweg Fernseher von LG mit OLED-Displays, bei denen jedes Pixel selbst leuchtet. LCD-Geräte mit Hintergrundbeleuchtung liefern nicht ganz so exzellente Bilder, sind aber auch gut und vor allem deutlich günstiger. Beim Stromverbrauch unterscheiden sich die Techniken wenig, fast alle Testkandidaten schnitten hier nur befriedigend ab.

42 bis 43 Zoll

Bis vor kurzem gab es noch keine kleinen OLED-Fernseher, doch mit dem LG OLED42C27LA steht jetzt mit dem Qualitätsurteil 1,8 auch in der Größenklasse bis 43 Zoll ein Gerät mit dieser Bildschirm-Technik an der Spitze. Der Fernseher bietet nicht nur ein sehr gutes Bild, sondern liefert auch einen guten Ton, was bei dieser Größe sehr bemerkenswert ist. Außerdem ist das Gerät sehr vielseitig und leicht zu handhaben. Mit einem mittleren Online-Preis von 1150 Euro ist es allerdings sehr teuer.

Noch mehr muss man für den zweitplatzierten Panasonic TX-42LZW984 hinblättern, der im Schnitt 1350 Euro kostet. Er erreichte die Gesamtnote 2,0, glänzt ebenfalls mit einem sehr guten Bild und kann auch sonst mit dem Testsieger mithalten. Sein Ton ist jedoch nur befriedigend.

Im Vergleich dazu ist der LG 43UQ91009LA mit einem mittleren Preis von 435 Euro ein echtes Schnäppchen. Trotzdem schnitt er mit dem Qualitätsurteil 2,5 ab und sein LCD produziert immerhin ein gutes Bild. Die gleiche Note erhielten auch Ton, Handhabung und Vielseitigkeit.

48 bis 50 Zoll

Bei den mittelgroßen Fernsehern hat der LG OLED48C27LA mit der Gesamtnote 1,7 die Nase vorne. Er kostet durchschnittlich 1220 Euro, liefert ein sehr gutes Bild und ist sehr vielseitig. Ton und Handhabung bewertete Stiftung Warentest gut.

Wer einen sehr guten Klang haben möchte, kann zum LG OLED48A29LA greifen, der mit rund 910 Euro auch wesentlich preisgünstiger ist. Sein Bild ist nicht ganz so gut wie bei der Nummer 1, ansonsten ist das Gerät aber gleichwertig. Qualitätsurteil: 1,8.

Der Preis-Leistungssieger kommt aus dem gleichen Haus. Der LG 50UQ80009LB ist bereits für etwa 512 Euro zu haben, erreichte aber in allen Kategorien bis auf den Stromverbrauch eine gute Bewertung. Auch seine Gesamtnote ist gut (2,1).

Der günstigste noch gute Fernseher in dieser Größenklasse ist der frisch getestete Grundig 50 GUB 7240 mit dem Qualitätsurteil 2,5. Er kostet durchschnittlich nur 460 Euro. Bild und Vielseitigkeit sind bei ihm gut, Ton und Handhabung fanden die Prüfer befriedigend.

55-Zöller

Bei den sehr beliebten TV-Geräten mit Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll liegen zwei LG-Vertreter Kopf-an-Kopf mit der Gesamtnote 1,6 und sehr gutem Bild und Ton vorne. Display und Klang des LG OLED55G19LA sind ein bisschen besser als beim LG OLED55C27LA, außerdem ist er mit rund 1420 Euro 80 Euro günstiger. Sein Stallgefährte ist etwas handlicher und verbraucht ein paar Watt weniger.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat nach Meinung von ntv.de der ganz neue Panasonic TX-55LZW804. Denn für rund 730 Euro bietet er ebenfalls ein sehr gutes Bild und ist mit dem Qualitätsurteil 2,0 auch insgesamt nicht weit von den Testsiegern entfernt. Lediglich sein Ton ist nur befriedigend.

Der günstigste gute 55-Zöller ist der LG 55UP77009LB mit einem mittleren Online-Preis von 500 Euro und der Gesamtnote 2,2. Bis auf den Stromverbrauch schnitt er in allen Testkategorien gut ab.

65-Zoll-Riesen

In der Königsklasse der Fernseher mit 65-Zoll-Displays liegt der LG OLED65G19LA mit dem Qualitätsurteil 1,6 an der Spitze. Für durchschnittlich 2500 Euro bietet er unter den sehr großen TV-Geräten das beste Bild und den besten Klang. Der Fernseher ist außerdem sehr vielseitig und gut zu handhaben.

Mit einem mittleren Preis von 2000 Euro ist der LG OLED65C27LA etwas günstiger zu bekommen. Er bekam von Stiftung Warentest ebenfalls die Gesamtnote 1,6, wurde im Detail aber nicht ganz so gut bewertetet. Der Unterschied dürfte aber kaum 500 Euro groß und kaum zu sehen und hören sein.

Kaum zu glauben, aber es gibt auch in der Königsklasse preiswerte und gute Fernseher. Das günstigste dieser Geräte ist der LG 65UQ75009LF mit einem mittleren Online-Preis von 640 Euro. Er erhielt das Qualitätsurteil 2,3 und sowohl Bild als auch Ton, Handhabung und Vielseitigkeit bekamen gute Noten.