Mit zwei Displays, einem Ständer und einer Bluetooth-Tastatur ist das Yoga 9i nicht nur Notebook und Tablet zugleich, es hat auch die Vorzüge eines sehr großen Falt-Smartphones. Jetzt ist das chinesische Multitalent auch in Deutschland erhältlich.

Das Yoga Book 9i ist ein Notebook mit zwei Displays, man könnte es aber auch ein Tablet mit zwei Bildschirmen nennen, denn die Tastatur ist nicht fest verbunden, sondern haftet magnetisch an dem Gerät. Manchmal ähnelt das Yoga 9i auch einem sehr, sehr großen Falt-Smartphone. Erstmals Anfang des Jahres auf der Messe CES 2023 in Las Vegas vorgestellt, ist das Gerät nun auch in Deutschland erhältlich.

Wer das Notebook zum ersten Mal aufklappt, wird also nicht von einem Screen auf der oberen Seite und einer Tastatur darunter begrüßt, wie man das von den allermeisten Geräten kennt. Stattdessen sehen Nutzerinnen und Nutzer zwei 13,3 Zoll große OLED-Screens. Und die Tastatur? Die ist in Form eines Bluetooth-Keyboards im Lieferumfang inbegriffen. Dazu gibt es außerdem einen Stylus (Bedienstift) und einen flexiblen Folio-Ständer.

Multitasking als oberste Maxime

Beim Yoga Book 9i folgt Lenovo einem Leitwort: Multitasking. Es wurde laut Angaben des Herstellers insbesondere dazu entwickelt, um auch unterwegs viele Aufgaben gleichzeitig erledigen zu können. Das soll durch die beiden Bildschirme bewerkstelligt werden, die beispielsweise auf dem Ständer platziert sowohl im Quer- als auch Hochformat Inhalte farbenfroh und klar darstellen können.

Es liegt ganz bei den Usern, ob sie das Ganze dann über ein digitales Touchpad und Keyboard oder per Bluetooth-Tastatur bedienen. Nutzer können das Gerät als sogenanntes Convertible zudem komplett umklappen und daraus gewissermaßen ein Tablet machen. Diese Freiheit ermöglicht es, das Notebook in unterschiedlichen Situationen auf die jeweils gewünschte Weise zu nutzen.

Käuferinnen und Käufer können beispielsweise auf einem Screen einen Videocall darstellen und auf dem anderen Notizen machen oder eine Präsentation ablaufen lassen. Oder sie arbeiten auf einem Display ihre E-Mails ab, während sie auf dem zweiten Bildschirm die morgendlichen Nachrichten verfolgen. Für ein eher klassischeres Notebook-Gefühl lässt sich die Tastatur magnetisch an dem Ständer oder in verschiedenen Positionen auf dem zweiten Display befestigen.

Für Unterhaltung ist gesorgt

Während die doppelten Displays im 16:10-Format und mit 2,8K-Auflösung Filme und Serien lebhaft darstellen, liefern zwei Lautsprecher vom Audio-Experten Bowers & Wilkins den entsprechend guten Ton dazu. Die Hochtöner verstecken sich im Scharnier des Notebooks, die Tieftöner an den unteren Ecken. Dolby Atmos beherrschen die Lautsprecher auch, bei Notebooks darf man sich aber vom 3D-Klang nicht allzu viel erwarten.

Angetrieben wird das Multitasking-Erlebnis von einem Intel Core i7-Prozessor und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Der Akku soll laut Lenovo bei einer Videowiedergabe auf beiden Displays rund zehn Stunden durchhalten. Ist die Batterie leer, ist sie per Schnelllade-Funktion rasch wieder gefüllt.

Die Innovationen, die das Notebook bietet, haben ihren Preis. Lenovo listet das Yoga Book 9i auf seiner Website derzeit für rund 2.500 Euro.