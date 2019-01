Wieder was gelernt - der Podcast Apple-Krise: Was kommt nach dem iPhone?

Im Oktober 2018 war Apple noch das wertvollste Unternehmen der Welt. Aber Probleme in China und mit dem iPhone setzen dem Kultunternehmen zu. Was schief läuft und warum Apple für die Zukunft trotzdem gut aufgestellt ist, erfahren Sie in dieser Folge von "Wieder was gelernt".

