Deutschlands größter Energieversorger will die gesunkenen Großhandelspreise an die Kunden weiterreichen. Ab September will EON die Kosten in der Grundversorgung reduzieren. Dabei ist der Rückgang bei Gas größer als bei Strom. Davon profitieren Millionen Kunden.

Der Energiekonzern EON senkt angesichts der stark gefallenen Börsennotierungen seine Preise für Strom und Gas. Der Energieriese werde die Arbeitspreise für mehrere Millionen Kunden zum 1. September reduzieren, und zwar um durchschnittlich 18 Prozent in der Grundversorgung Strom und 28 Prozent in der Grundversorgung Gas, kündigte der Versorger an. Auch Kunden mit Sonderverträgen könnten sich insgesamt auf niedrigere Preise einstellen.

EON hatte im Zuge der Energiekrise wie viele andere Versorger auch die Preise erhöht. Inzwischen hätten sich die sinkenden Tendenzen im Großhandel verfestigt, sagte der Chef von EON Energie Deutschland, Filip Thon. Der Konzern ist insgesamt der größte Strom- und Gasanbieter in Deutschland.

Nach einer Erhebung des Vergleichsportals Check24 haben seit Jahresanfang Strom-Anbieter in 99 Fällen Preissenkungen angekündigt. Im Vergleich zum 1. Januar betrage das Minus im Schnitt fünf Prozent. 85 Grundversorger hätten ihre Tarife in der gleichen Zeit im Durchschnitt um 24 Prozent angehoben. Beim Gas gebe es seit Jahresanfang 106 Fälle von Preissenkungen, die im Schnitt neun Prozent ausmachten. 49 Grundversorger hätten ihre Tarife um etwa elf Prozent angehoben. In Deutschland gibt es mehr als tausend Strom- und Gasanbieter, darunter neben Platzhirschen wie EON, EnBW und Vattenfall zahlreiche Stadtwerke und Regionalversorger.

Im Zuge des russischen Gaslieferstopps und des Ukraine-Kriegs waren die Preise an den Energiebörsen in die Höhe geschossen. Versorger, die Strom- und Gas vor allem im kurzfristigen Handel und nicht über Langzeitverträge einkaufen, waren stark unter Druck geraten. Inzwischen hat sich die Lage deutlich entspannt.

Der Gaspreis im Großhandel sei auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen, erklärten die Experten von Check24. Habe der Preis für eine Megawattstunde Gas im Jahresdurchschnitt 2022 bei 125 Euro gelegen, so habe er im Mai 2023 etwa 32 Euro betragen.