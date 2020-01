Tiefrote Kurse an der Börse: Der US-Luftangriff bei Bagdad versetzt den Handel mit Aktien, Rohstoffen und Devisen in einen Zustand extremer Besorgnis. Der Dax verliert bis zum Mittag knapp 1,7 Prozent. Lufthansa-Aktien fallen mehr als sieben Prozent ins Minus. Wie wird die Wall Street reagieren?

Die Furcht vor einer Eskalation der militärischen Gewalt in der Golfregion hat an den Märkten besorgte Reaktionen ausgelöst. Nach der gezielten Tötung des ranghohen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das US-Militär bemühen sich Analysten und Investoren rund um die Welt, die neue geopolitische Lage zu bewerten und in krisensichere Anlagepositionen zu übersetzen.

Besonders schwer getroffen zeigen sich Aktien aus dem Luftfahrtsektor. Hier verzeichneten Händler teils heftige Kursrückgänge. Im deutschen Leitindex Dax etwa büßten die Aktien der Lufthansa bis zum Mittag gut 7,4 Prozent ein auf 15,44 Euro. Die Anleger folgten hier einer branchenweiten Bewegung. Auch die Börsenkurse der übrigen großen Fluggesellschaften reagierten überaus sensibel auf die neue Krisenangst am Golf.

Die Anteilsscheine von Air France-KLM und IAG büßten am Tag nach dem US-Angriff 7,8 beziehungsweise 2,4 Prozent ein. Beobachter verwiesen in diesem Zusammenhang auf die deutlich gestiegenen Ölpreise, die sich perspektivisch auch auf die Treibstoffkosten der Airlines auswirken könnten.

Der Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Februar hatte sich am Morgen sprunghaft verteuert. Aus Furcht vor Lieferausfällen deckten sich Anleger mit Rohöl ein, hieß es. Gegen Mittag notierte das Barrel (159 Liter) bei 63,74 Dollar, was einem Aufschlag von 2,56 Dollar oder 4,2 Prozent entspricht. Der US-Ölpreis erreichte damit zeitweise den höchsten Stand seit Mai 2019. Damit wurde sogar der Höchststand vom September übertroffen, der nach einem Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen markiert worden war. Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent kletterte am Freitag bis auf 69,16 Dollar.

Die Eskalation treibt Anleger verstärkt zum Edelmetall, der Preis für Gold legte kräftig zu. In der Spitze kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gegen Mittag knapp 1549 US-Dollar und damit so viel wie seit September nicht mehr. Zum Vortag erhöhte sich der Goldpreis um fast 16 Dollar. Schon in den Vortagen hatte das "Antikrisen-Metall" von den Spannungen zwischen den USA und Iran profitiert.

"Eskalationsspirale in vollem Gang"

Im Aktienhandel fällt der Stimmungsumschwung besonders ausgeprägt aus: Hier hatten Händler zuvor noch kräftige Kursaufschwünge nach dem Jahreswechsel verzeichnet. Der Dax, der am Morgen bereits geschwächt gestartet war, weitete seine Verluste im Frankfurter Handel im Tagesverlauf aus. Gegen Mittag erreichte das Börsenbarometer sein bisheriges Tagestief bei 13.128 Punkten. Damit lag der deutsche Leitindex rund 1,7 Prozent im Minus.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 0,8 Prozent auf 28.372 Zähler. Ähnlich sah es an anderen europäischen Handelsplätzen aus: Der Eurostoxx50 verlor 1,0 Prozent. In Paris ging es für den Cac 40 um 0,7 Prozent abwärts. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,3 Prozent nach.

Für die Finanzmärkte stelle der US-Luftschlag den "ersten geopolitischen Belastungsfaktor in diesem Jahr" dar, fasste Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets die Lage zusammen. Sein Kollege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht "die Eskalationsspirale in vollem Gang". Die entscheidende Frage sei nun, wie weit beide Seiten in dem Konflikt gingen. Der starke Anstieg des Ölpreises sei möglicherweise nur ein Vorgeschmack auf weiteres Ungemach.

Flucht in Dollar und Yen

Der Euro steht vor dem Wochenende kräftig unter Druck. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1129 US-Dollar und deutlich etwas weniger als im asiatischen Handel. Am Markt war von einer typischen Fluchtbewegung in die Reservewährung Dollar die Rede.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1193 Dollar festgesetzt. Deutliche Kursgewinne verbuchte der japanische Yen, der an den internationalen Finanzmärkten als sicherer Rückzugsort in unwägbaren Zeiten angesehen wird.

Etwas entspannter betrachtet Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow die Lage: "Ich sehe gute Voraussetzungen dafür, dass wir eine Beruhigung im Nahen Osten sehen werden." Derzeit habe kein Land gesteigertes Interesse daran, dass die Rohölpreise lange auf einem hohen Niveau blieben.

Auch Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets glaubt nicht an eine Zuspitzung des Konflikts. Er verwies darauf, dass politische Börsen gemeinhin "kurze Beine" hätten. Die Investoren wägten derzeit lediglich die Risiken einer größeren militärischen Auseinandersetzung ab, hätten aber noch kein Urteil gefällt.

Am frühen Nachmittag wird sich zeigen, wie die US-Börsen auf die schlagartig veränderte Sicherheitslage reagieren. An der New Yorker Wall Street waren die großen Kursbarometer am Vorabend - wenige Stunden vor dem US-Luftschlag bei Bagdad - noch mit kräftigen Kursgewinnen aus dem ersten Handelstag des Jahres 2020 gegangen.