Mit drastischen Lockdowns versucht China, den rasanten Anstieg der Corona-Zahlen in den Griff zu bekommen. Mit Shenzhen und Shanghai treffen die Maßnahmen das Zentrum der chinesischen Wirtschaft. Fabriken, die Smartphones, Autos und andere Produkte für die ganze Welt liefern, stehen still.

Die hochansteckende Omikron-Variante breitet sich in China weiter aus und sorgt für Corona-Ausbrüche in mehreren Landesteilen. Am Sonntag habe es in Festland-China 1337 neue, im Inland übertragene symptomatische Covid-19-Fälle gegeben, teilte die Nationale Gesundheitskommission mit. Damit haben die Behörden in Festland China in diesem Jahr bereits mehr symptomatische Covid-19-Fälle gemeldet als im gesamten Jahr 2021. Diese Corona-Ausbrüche in wichtigen Metropolen lähmen zusehends das wirtschaftliche Leben.

Die Stadt Changchun im Nordosten Chinas ist derzeit abgeriegelt, in Shanghai wurden die Schulen geschlossen und im südchinesischen Shenzhen - Chinas Silicon Valley - wurde der öffentliche Nahverkehr vorübergehend eingestellt und die Menschen aufgefordert, von zu Hause zu arbeiten. In Changchun setzten Toyota und Volkswagen die Produktion in ihren Joint Ventures mit der chinesischen FAW Group aus. Bei Volkswagen sollen die Bänder bis Mittwoch stillstehen. Von FAW, das seinen Hauptsitz in Changchun hat, war bislang keine Stellungnahme zu erhalten. Die Apple-Zulieferer Foxconn und Unimicron Technology hielten die Bänder in ihren Werken in Shenzhen an.

"Chinas Wirtschaft könnte erneut schwer getroffen werden"

Experten befürchten schwere Folgen für die chinesische Wirtschaft und Auswirkungen auf die ohnehin angespannten internationalen Lieferketten. "Chinas Wirtschaft könnte erneut schwer getroffen werden", erklärten die Analysten der japanischen Investmentbank Nomura. Die Corona-Situation in China habe sich in der vergangenen Woche in einem "alarmierenden" Tempo verschlechtert. "Der Ausbruch hat nun fast alle Teile Chinas erreicht, die von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind."

Die chinesischen Börsen reagierten mit heftigen Kursverlusten. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel knapp fünf Prozent auf 19.531 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren. Besonders tief stürzte der Hang Seng Tech Index, der mehr als 9 Prozent nachgab. Die Technologiewerte haben damit innerhalb eines Monats etwa ein Drittel ihres Wertes verloren. Die Finanzagentur Bloomberg berichtete von "Panikverkäufen". An der Börse in Shanghai gab der Composite Index um 2,6 Prozent auf 3223 Punkte nach, während der Shenzhen Component Index ein Minus über drei Prozent auf 12.063 Punkte hinnehmen musste. Zur Corona-Angst kam an der Börse die Sorge vor möglichen US-Sanktionen in dem Fall, dass China wie von Moskau angeblich erbeten dem russischen Militär Hilfe bei dessen Angriff auf die Ukraine leistet.

Kurzer Lockdown, lange Auswirkungen

Paul Weedman vom Beratungsunternehmen Victure Industrial in Shenzhen warnte vor einem Dominoeffekt durch die Corona-Schließungen. "Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Fabrik mit 100 Mitarbeitern und können plötzlich nichts mehr tun - Sie können Ihre bestehenden Aufträge nicht erfüllen, Sie können keine neuen Aufträge annehmen. Das hat Auswirkungen nicht für zwei oder drei Wochen, sondern für drei bis sechs Monate."

Der Hafen von Shenzhen, einer der wichtigsten Containerhäfen Chinas, erklärte, der Betrieb laufe normal. Doch zwei Unternehmen mit Lagerhäusern im Hafen stellten ihren Betrieb vorläufig ein.

Insgesamt haben die Behörden nach Reuters-Berechnungen in diesem Jahr bereits mehr als 9000 symptomatische, im Inland übertragene Covid-19-Fälle gemeldet, nach 8378 im Jahr 2021. Inklusive importierter Fälle meldeten die Behörden in Festland-China bis zum 13. März 116.902 Fälle mit bestätigten Symptomen. Darin sind die Fälle in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong nicht enthalten, die allein am Montag 26.908 neue Ansteckungen meldete.

Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Corona-Zahlen in Festland-China niedrig, doch die Regierung hält weiterhin an ihrer strikten Anti-Corona-Politik fest und versucht, mit Lockdowns und Massentests Ausbrüche in den Griff zu bekommen. Diese Maßnahmen treffen auch die Wirtschaft hart.

In Hongkong gelten bereits seit einiger Zeit die strengsten Einschränkungen seit Beginn der Pandemie. So dürfen sich maximal zwei Personen treffen, die Schulen sind geschlossen und im Freien herrscht eine Maskenpflicht. Die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, erklärte, es gebe keine Pläne für eine weitere Verschärfung der Maßnahmen, da es angesichts der schon bestehenden strikten Einschränkungen nur begrenzten Spielraum gebe. Hongkong hat mehr als 700.000 Covid-19-Infektionen und etwa 4200 Todesfälle gemeldet, die meisten davon in den vergangenen drei Wochen. Allein am Montag registrierte die Millionenmetropole 249 Todesfälle.