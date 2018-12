Wirtschaft

Annäherung im Handelsstreit: Trump und Xi schicken Börsen auf Höhenflug

An den Börsen kehrt nach Wochen der Unsicherheit der Optimismus zurück: Die Annäherung im Handelsstreit treibt die Kurse weltweit nach oben. Vor allem die Autoindustrie profitiert. Die Lufthansa leidet dagegen unter einer Einigung von Russland und Saudi-Arabien.

Die versöhnlichen Töne im US-Handelskonflikt mit China sowie im EU-Haushaltsstreit mit Italien haben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt kräftige Gewinne beschert. Der Dax notierte am späten Montagvormittag 2,4 Prozent höher bei 11.530 Punkten, nachdem er den Monat November mit einem Minus von rund 1,7 Prozent beendet hatte. Der MDax mit Aktien mittelgroßer Unternehmen gewann 1,9 Prozent hinzu auf 23.899 Punkte. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls 1,9 Prozent zu. Auch an den Börsen in Asien waren Investoren in Feierlaune.

Auslöser des Kursschubs war die Annäherung im Handelsstreit der USA und China am Wochenende. Beim G20-Gipfel in Argentinien haben sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping darauf geeinigt, neue Verhandlungen aufzunehmen. Außerdem wurde vereinbart, dass die Volksrepublik ihre Zölle auf Autoimporte aus den USA senkt und beseitigt. Gegenwärtig liegt der Zollsatz bei 40 Prozent. Im Gegenzug wollen die USA auf die nächste Runde von Strafzöllen verzichten, die für Anfang Januar angedroht war.

Nach Branchen betrachtet profitierten die Aktien aus dem Automobilsektor am stärksten von der Entspannung im Handelskonflikt. So standen die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen mit Kursgewinnen zwischen 4,7 und 6,7 Prozent an der Spitze des Dax. Im MDax verbuchten die Anteilsscheine der Autozulieferer Schaeffler, Rheinmetall, Hella und Norma Kursaufschläge zwischen 5,5 und 6,7 Prozent.

Experten treten auf Euphoriebremse

"Das was in Argentinien vereinbart wurde, klingt schon alles sehr konstruktiv", sagte ein Händler. "Man konnte vergangene Woche nicht davon ausgehen, dass das so positiv ausgeht."

Experten warnten allerdings vor zu viel Euphorie. Der Konflikt zwischen den USA und China sei nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, sagte Investmentanalyst Uwe Streich von der LBBW. Bereits am Dienstag stehe wohl ein weiteres "Schicksalstreffen" auf der Agenda. Dann wollen sich die Bosse von VW, Daimler und BMW in Washington mit der US-Regierung treffen, um über die angedrohten Zölle für deutsche Fahrzeuge zu diskutieren.

Zu den wenigen Verlierern im Dax gehörte die Lufthansa. Die Aktien der Fluggesellschaft litten unter den massiv gestiegenen Ölpreisen, die vom erneuerten Pakt zwischen den beiden wichtigen Förderstaaten Russland und Saudi-Arabien sowie einer gedrosselten Produktion in Kanada profitierten. Anleger fürchten daher steigende Treibstoffkosten.

Quelle: n-tv.de