Ausdrücklich versichert US-Notenbak-Chef Powell, dass die nächste Zinserhöhung nicht höher ausfallen wird als jüngst. Doch am Markt bestehen Zweifel. Für die Indizes geht es kräftig bergab.

Die Angst der Anleger vor immer größeren Zinsanhebungen der US-Notenbank ist wie ein Bumerang an die US-Börsen zurückgekehrt und hat die Wall Street auf Talfahrt geschickt. Der Dow-Jones-Index verliert mehr als 1000 Punkte oder 3,6 Prozent auf 32.828 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fällt um 4,1 Prozent auf 4121 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rauschte bis zu 5,3 Prozent auf 12.272 Punkte in die Tiefe und steuert auf seinen schwärzesten Börsentag seit Juni 2020 zu.

Am Vortag hatten die Börsen noch mehr als drei Prozent gewonnen, nachdem die Notenbank die Zinsen erwartungsgemäß um 50 Basispunkte angehoben hatte. Fed-Chef Jerome Powell schloss eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte in einer bevorstehenden Sitzung ausdrücklich aus. Dennoch flackerte die Angst der Anleger vor einer aggressiven Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation schnell wieder auf. Der CBOE-Volatilitätsindex, auch als Angstmesser der Wall Street bekannt, kletterte auf 31,73 Punkte.

"Ich würde sagen, dass die Märkte der Fed ihre Zurückhaltung nicht abkaufen", sagte Callie Cox, US-Investmentanalystin beim Broker eToro. Einige Fed-Mitglieder hätten bereits darauf gepocht, dass die Zinsen schneller steigen müssten und das sofort, sagte Cox. "Es macht also Sinn, dass die Anleger an diesen Ort der Angst zurückkehren, dass die Fed viel mehr tun könnte, als sie sich vorgestellt hatten, um die Inflation geldpolitisch zu bekämpfen." An den Terminmärkten nahmen die Wetten auf eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im Juni zu.

Dem US-Dollar gab diese Sichtweise Auftrieb: der Dollar-Index stieg um 1,3 Prozent auf 103,88 Punkte. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,05 Dollar und näherte sich seinem Ende April erreichten Fünf-Jahrestief von 1,0470 Dollar an. Anleger rätseln, wann die Europäische Zentralbank dem Beispiel der Fed folgen und ebenfalls die Zinswende einleiten könnte.

Die Bank of England jedenfalls hob die Zinsen um einen Viertel Punkt auf 1,0 Prozent an. Die Entscheidung fiel allerdings nicht einstimmig: Drei Währungshüter hatten vergeblich einen noch größeren Schritt auf 1,25 Prozent gewünscht. Das seien aber weniger Befürworter gewesen, als von den Marktteilnehmern erhofft, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Das Pfund Sterling geriet deswegen unter Druck und fiel um mehr als zwei Prozent auf 1,2331 Dollar.

Investoren mussten zudem eine Flut von Firmenbilanzen verarbeiten. Ein enttäuschender Ausblick brockte Etsy den größten Kurssturz seit neun Monaten ein. Die Aktien des auf Kunsthandwerk spezialisierten Online-Marktplatzes rutschten um 16,8 Prozent ab. Auch Ebay gerieten nach einer schlechter als erwartet ausgefallenen Prognose des Online-Händlers unter die Räder und sackten um 10,8 Prozent ab. Der Online-Möbelhändler Wayfair schockierte die Investoren mit einem unerwartet großen Verlust und dem Abgang seines Finanzchefs. Die Titel brachen um mehr als 21 Prozent ein.

Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen und die Aussicht auf sprudelnde Gewinne bescherte dem Lithium-Produzenten Albemarle hingegen einen guten Börsentag. Die Aktien des globalen Branchenschwergewichts stiegen um 4,5 Prozent.