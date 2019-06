Audi spendiert dem Q8 ein Sportmodell und wuchtet das SUV-Coupe auf mehr als 400 PS. Das Kraftpaket SQ8 ist mit einem V8-Diesel, drei Turboladern und einer Leistung von 435 PS unterwegs.

Audi schließt beim Q8 die Dynamik-Lücke zum Porsche Cayenne Coupé. Die neue Sportvariante SQ8 erhält zu diesem Zweck einen V8-Diesel mit 435 PS und eine deutlich aggressiver gestaltete Front. Die Markteinführung erfolgt im Herbst.

Beim Design hebt sich der SQ8 durch Details vom Q8 ab: Der achteckige Grill wird zum Beispiel von Doppellamellen strukturiert und von einem dicken matt-silbernen Rahmen eingefasst.

Bereits ein kurzer Blick ins Gesicht des SUV-Coupés lässt den Hochleistungsanspruch erkennen: Die Kühlergrillmaske ist in Matt-Silber ausgeführt und wird von böse blickendem LED-Matrixlicht flankiert, darunter findet sich ein silberner Unterfahrschutz, der auch das Heck prägt und dort von vier Abgasendrohren durchbrochen wird. Fahrer und Beifahrer nehmen im schwarz gehaltenen Innenraum auf Sportsitzen mit Kontrastnähten Platz und blicken auf Zierteile aus gebürstetem Aluminium.

Sportlich unterwegs

Als Antrieb kommt im SQ8 der aktuell stärkste Diesel in Europa - ein 4,0 Liter großer V8 - zum Einsatz, der von zwei Abgasturboladern und einem elektrisch angetriebenen 48-Volt-Verdichter mit Luft versorgt wird. Der Diesel stemmt 900 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle, eine Achtstufenautomatik leitet die Kraft in Richtung der vier angetriebenen Räder. Der Spurt auf Tempo 100 gelingt so in 4,8 Sekunden, maximal sind 250 km/h möglich.

Innen bietet der Audi SQ8 die bekannt wertige Ausstattung mit großen Touchdisplays und viel Leder.

Serienmäßig fährt der stärkste Q8 mit adaptiver Luftfederung vor, gegen Aufpreis macht eine Allradlenkung das rund fünf Meter lange SUV handlicher, eine aktive Wankstabilisierung reduziert die Karosseriebewegungen. Auf Wunsch ist zudem ein Sportdifferenzial zu haben, das dynamischere Kurvenfahrten ermöglicht.

Mit dem SQ8 schließt Audi leistungstechnisch zu seinen ottomotorisierten Plattformbrüdern Porsche Cayenne Coupé, Lamborghini Urus und Bentley Bentayga auf, hält aber einen Achtungsabstand von über 100 PS. Immerhin setzt er sich knapp vor den ebenfalls technisch verwandten VW Touareg V8 mit 421 PS.