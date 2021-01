Jeep hat ganz in der Tradition der verblichenen Detroit Auto-Show seinen neuen Grand Cherokee in der Langversion präsentiert. Doch während das 5,20 Meter Ungetüm bald die Straßen in den USA erobert, wird die kürzere Europa-Variante wohl erst Anfang 2022 erwartet.

Die fünfte Generation des Jeep Grand Cherokee steht in den Startlöchern, zunächst aber nur in einer Langversion mit drei Sitzreihen für den amerikanischen Markt. Hier debütiert der 5,20 Meter lange Grand Cherokee L im Laufe des zweiten Quartals in den traditionellen Ausstattungslinien Laredo, Limited, Overland und Summit. Der kürzere und fünfsitzige Grand Cherokee soll Ende dieses Jahres folgen. Für Europa ist das knapp 4,90 Meter lange SUV sogar erst Anfang 2022 zu erwarten.

Mit knapp über fünf Metern Länge ist die Langversion des Jeep Grand Cherokee schon eine echte Erscheinung. (Foto: Jeep)

Optisch ist auch der Grand Cherokee L auf den ersten Blick als Jeep zu erkennen. Allerdings haben die Designer ihm eine moderne Interpretation der typischen Jeep-Stilelemente ins Bleichkleid gestanzt. Der Kühlergrill mit den sieben Schlitzen ist breiter und gedrungener gestaltet. Motorhaube und Fahrerkabine des Fahrzeugs sind lang gestreckt. In der Seitenansicht fallen die abgesenkte Gürtellinie sowie großen Seitenfenster auf.

Viel Platz dank üppigem Radstand

Dank seines üppigen Radstands von 3,09 Metern wartet der Jeep Grand Cherokee mit sechs oder sieben Sitzplätzen auf. Je nach Komfortniveau verfügen die Sitze über Massage- und Belüftungsfunktion und können natürlich elektrisch verstellt werden. Das Kofferraumvolumen kommt je nach Sitzkonfiguration auf ein Volumen von 1328 und knapp 2400 Litern. Digitale Kombiinstrumente, Head-up-Display, Ambiente-Beleuchtung sowie die fünfte Generation des Infotainment-Systems Uconnect sind wie aktuelle Assistenz- und Konnektivitätssysteme bereits an Bord.

Im Innenraum des Jeep Grand Cherokee geht es sehr edel zu. (Foto: Jeep)

Für den Vortrieb stehen zwei Motoren zur Wahl. Basisaggregat ist in den USA der bekannte 3,6-Liter-Sechszylinder mit 290 PS und einem maximalen Drehmoment von 348 Newtonmeter. Dieses Triebwerk ist für eine Anhängelast von bis zu 2,8 Tonnen ausgelegt. Als Alternative dient der 5,7-Liter-Achtyzlinder mit 357 PS, der an eine Achtgang-Automatik gekoppelt ist. Für den kürzeren Grand Cherokee gibt es außerdem noch eine Plug-in-Version.

Das auf einer neuen Plattform aufbauende Luxus-SUV lässt sich mit den bekannten 4x4-Systemen ordern. Außerdem gibt es eine Luftfederung, die Bodenfreiheit und Wattiefe mittels adaptiver Dämpfung regelt. Der Fahrer kann zwischen fünf Fahrmodi (Auto, Sport, Rock, Snow und Mud/Sand) wählen. Als "Trail Rated" verfügt der lange Cherokee über Stahl-Unterfahrschutzplatten, ein elektronisches Sperrdifferenzial an der Hinterachse sowie 18 Zoll große Aluminiumräder und eine Watttiefe von bis zu 61 Zentimetern.