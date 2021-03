Nicht nur, dass Aston Martin nach 60 Jahren in die Formel 1 zurückkehrt, sie stellen auch das Safety-Car. Und weil das alles so schön ist, sollen auch die Fans davon profitieren. Für ein stattliches Entgelt gibt es jetzt nämlich den Aston Martin Vantage F1 Edition mit allen Track-Attributen für die Straße.

Mit all seinen technischen Zutaten ist der Aston Martin Vantage F1 Edition auch auf dem Track einzusetzen. (Foto: Aston Martin)

Nach 60 Jahren Abstinenz steigt Aston Martin wieder in die Formel 1 ein. Und weil das so ein geschichtsträchtiger Moment ist, stellen die Briten nicht nur zwei Boliden in die Startaufstellung, sondern teilen sich mit Mercedes auch noch die Reihe davor und bringen mit einem dem Bedürfnissen der Rennstrecke angepasstes Safety-Car. Auch das ist eigentlich ein Hammer, denn seit 1996 drehten in der Formel 1 ausschließlich Safety-Cars von Mercedes ihre Runden.

Performance-optimiert

Und weil beide Ereignisse so außergewöhnlich wie beglückend für die Fans der Marke sind, geben die Briten das auch gerne weiter. Und zwar in Form eines Vantage als F1 Edition, der für die Straße aufgelegt wird. Das neue Topmodell basiert natürlich auf dem Safety-Car und ist entsprechend performance-optimiert. Während also Neider von Bernd Mayländer, der den Mercedes-AMG GT als Safety-Car fährt, lediglich ein sehr potentes Serienmodell kaufen können, dürfen die Aston-Martin-Fans ihrem Safety-Car noch etwas näher kommen.

Der V8 in der Aston Martin Vantage F1 Edition bringt es auf 535 PS. (Foto: Aston Martin)

Der doppelt zwangsbeatmete Vierliter-V8 liefert zur Serienversion 25 PS mehr und bringt es so auf 535 PS. Die wiederum versetzen den Vantage dann in die Lage, in beschwingten 3,6 Sekunden auf Tempo 100 zu sprinten. Das maximale Drehmoment von 685 Newtonmetern bleibt zwar unangetastet, erstreckt sich aber über einen weiteren Drehzahlbereich. Dazu kommt eine überarbeitete Achtgang-Automatik, die beim Hochschalten das Drehmoment unterbricht, um die Schaltzeiten deutlich zu verkürzen. Insgesamt verspricht Aston Martin durch das Drehmoment-Management eine positive Auswirkung auf das Fahrgefühl und die Kontrollierbarkeit im Grenzbereich.

200 Kilogramm Anpressdruck

Ansonsten wurden die Dämpfer härter abgestimmt, die Lenkung deutlich direkter und die gesteigerte Federrate der Hinterachse sorgt für eine aktive Unterstützung beim scharfen Einlenken in Kurven. Um den Kontakt zur Fahrbahn zu verbessern, hat Aston Martin die Vantage F1 Edition auf schwarze 21-Zoll-Räder mit speziell entwickelter Pirelli-Bereifung gestellt. Eine ganze Reihe von aerodynamischen Veränderungen gegenüber dem Serienmodell sollen bei Höchstgeschwindigkeiten für bis zu 200 Kilogramm mehr Abtrieb sorgen und den Boliden so auch in Grenzsituationen davor bewahren, als Jet abzuheben.

Natürlich ist auch der Innenraum des Aston Martin Vantage F1 Edition stilecht. (Foto: Aston Martin)

Farblich gibt es neben Schwarz und Weiß nur noch Racing-Grün für die Außenlackierung der Formel-1-Edition. Allerdings dürfte es hier gar keine Fragen geben, dass der Wagen ausschließlich in Racing-Grün, so wie er auch auf dem Track fährt, funktioniert.

Den Innenraum haben die Designer dunkel gehalten. Schwarzes Leder und graues Alcantara bestimmen das Bild. Akzentuieren dürfen die Käufer mit Lime Green, Schwarz, Grau oder Rot. Für Preise ab 162.000 Euro dürfen die Fans dann auch wählen, ob sie lieber den Roadster oder das Coupé als Formel-1-Edition haben wollen.