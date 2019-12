Eine Hütte auf Rädern? Ist schon kurios. Wenn die dann aber noch über 160 km/h schnell ist, wird es richtig schräg. Aber auch ein Rasenmäher, ein Traktor oder eine Dampfmaschine können verdammt schnell sein. Fünf verblüffende Tempo-Bestmarken.

Seit es motorgetriebene Fahrzeuge gibt, sind Menschen davon besessen, mit ihnen neue Temporekorde zu erzielen. Viele dieser Geschwindigkeiten sind atemberaubend oder einfach nur irrwitzig. Manche hingegen muten vor allem kurios an. Zum Beispiel diese fünf.

Der schnellste Traktor

218 km/h hat der Fastrac von JCB im Oktober 2019 erreicht. (Foto: JCB)

Traktoren sind Spezialfahrzeuge, die sich vor allem durch enorme Zugkraft auszeichnen. Dabei ist nicht entscheidend, wie schnell der Hänger mit Maissilage die Biogasanlage erreicht. Dennoch haben sich vor allem in der jüngeren Vergangenheit Traktorenhersteller darum bemüht, mit Geschwindigkeitsrekorden für Aufsehen zu sorgen. Gleich zweimal hintereinander ist dies dem britischen Hersteller JCB gelungen. Zuletzt im Oktober wurde ein von Williams Advanced Engineering aerodynamisch optimierter JCB Fastrac vom Briten Guy Martin auf Rekordkurs pilotiert. Die Landmaschine mit 1000 PS starkem 7,2-Liter-Diesel erreichte - über mehrere Läufe gemessen - ein Durchschnittstempo von 218 km/h. Der alte Rekord lag bei Tempo 167.

Rasenmäher auf Speed

Noch ein deutliches Stück schneller unterwegs war ein anderes, eigentlich für beschauliche Gartenarbeiten vorgesehenes Vehikel: ein Aufsitzrasenmäher. Einen solchen hat Honda zum sogenannten "Mean Mower", also zum bösen Mäher umgebaut. 2014 erreichte dieser 187,6 km/h. 2015 konterte ein norwegischer Tuner mit einem umgebauten Viking T6, mit dem er fast 215 km/h erreichte. Das wollte Honda nicht auf sich sitzen lassen und baute 2018 den Mean Mower 2.0. Als Basis diente ein HF 2622 Rasentraktor, dem ein gut 192 PS starker Motorradmotor aus einer Honda Fireblade eingepflanzt wurde. Im Sommer 2019 ging dieses Geschoss auf den Lausitzring auf Rekordfahrt. Die endete mit einer neuen Bestmarke von 243 km/h.

Onkel Nicks Hütte

Über den cW-Wert der Hütte von Kevin Nicks darf man nicht nachdenken. Schnell ist sie aber.

Nicht ganz so schnell unterwegs war die schnellste Hütte auf ihrer letzten Rekordfahrt im Jahr 2018. Hütte? Jepp. Fast 163 km/h hat das vom Briten Kevin Nicks umgebaute Vehikel erreicht. Dessen Aufbau sieht einem typischen Gartenhäuschen sehr ähnlich. Das kuriose Gefährt hat sogar eine Zulassung und kann im Straßenverkehr völlig legal bewegt werden. Für die jüngste Rekordfahrt wurde ein Passat-Motor durch einen 408 PS starken Turbomotor aus einem Audi RS4 ersetzt. Im September 2018 fuhr Nicks an einem walisischen Strand den neuen Rekord von knapp 163 km/h ein.

Dampfwagen

Mit dem British Steam Car wurde 2009 der über 100 Jahre alte Dampfwagenrekord geknackt. (Foto: Steam Car)

Die bisherige Aufzählung betreffen nur in jüngster Zeit aufgestellte Rekorde, die möglicherweise bald schon wieder Geschichte sein werden. Es gibt aber auch Bestmarken, die sich seit mehr als 100 Jahren behaupten: 1906 erreichte der US-Amerikaner Fred Marriott mit dem Dampfwagen "Stanley Rocket Racer" auf dem Ormond Beach in Florida eine Geschwindigkeit von 205,5 km/h. Es war in der Pionierzeit des Automobils, in der noch nicht so recht absehbar war, ob sich Elektro-, Benzin- oder Dampfmotoren durchsetzen werden.

Da sich der Dampfwagen alsbald als unterlegenes Konzept erwies, endete auch die Jagd nach neuen Rekorden mit ihm. Zumindest für die kommenden 100 Jahre. 2009 wurde im Rahmen der British Steam Car Challenge ein acht Meter langes und drei Tonnen schweres Monstrum auf die Räder gestellt und in die Wüste geschickt. Dort, auf einem kalifornischen Militärflughafen, kesselte das in rund 10 Jahren entwickelte Rekordfahrzeug mit seiner 360 PS starken, zweistufigen Dampfturbine mit 243 km/h über die Piste.

Wackliger Geschwindigkeitsrausch

2016 war der Finne Vesa Kivimäki mit einem BMW 3er auf nur zwei Rädern 186 km/h schnell. (Foto: Nokian Tires)

Nicht so sehr die Antriebs- als vielmehr die Fahrtechnik war bei einem 2016 aufgestellten Rekord entscheidend: das Fahren mit einem vierrädrigen Auto auf nur zwei Rädern. Hier lautet die Rekordmarke: 186 km/h, die vom finnischen Stuntman Vesa Kivimäki mit einem 3er BMW aufgestellt wurde, den er ausschließlich auf den Rädern der linken Fahrzeugseite fuhr.