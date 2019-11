Mit dem "Cybertruck" will Tesla-Chef Musk auf den Markt der amerikanischen Pick-up-Hersteller vorstoßen. Der Wagen soll schneller als ein Porsche beschleunigen und 1,7 Tonnen transportieren können. Die Präsentation des Trucks läuft allerdings nicht ganz reibungsfrei.

Autobauer Tesla hat erstmals einen batteriebetriebenen Pickup vorgestellt. Mit dem futuristisch anmutenden Elektro-Wagen will der Branchenpionier in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen. Tesla-Chef Elon Musk enthüllte bei der Vorstellung des "Cybertruck" in Los Angeles ein Fahrzeug in ungewöhnlicher dreieckiger Form, das eher an einen Kampfjet als an einen klassischen Pick-up erinnert.

Der "Cybertruck" soll über 1,7 Tonnen Gewicht auf der Ladefläche transportieren können und kommt in 2,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 100 km/h). In einem Video demonstrierte Tesla, wie der Pick-up schneller beschleunigt als ein Porsche 911. Auch ein Tauziehen mit dem aktuellen Pickup-Bestseller F-150 von Ford gewann der "Cybertruck" im Video locker.

Das Auto soll es mit drei unterschiedlichen Reichweiten zu kaufen geben. Die geringste Reichweite werde bei 250 Meilen (rund 400 Kilometer) liegen, die größte bei über 500 Meilen (über 800 Kilometer), kündigte Musk an. Den Startpreis setzte Tesla eher niedrig bei knapp 40.000 Dollar (rund 36.000 Euro) vor Steuern an. In der Top-Ausführung mit drei Motoren und über 800 Kilometern Reichweite steigt der Preis aber schon auf knapp 70.000 Dollar.

Die Karosserie ist aus besonders hartem rostfreien Stahl gefertigt. Um zu zeigen, wie robust sie ist, schlug Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür ein, ohne eine sichtbare Delle zu hinterlassen. Die Demonstration der Festigkeit der Fenster ging allerdings schief: Das Glas zeigte Risse, als von Holzhausen eine Metallkugel dagegen warf. Immerhin sei das Fenster nicht durchschlagen worden, kommentierte Musk. In Tests habe man alles Mögliche auf das Glas geworfen, bis hin zu einer Küchenspüle: "Seltsam, dass es jetzt gebrochen ist, ich weiß nicht, warum."

Auch andere Hersteller greifen an

Die schweren Pick-ups mit meist offener Ladefläche sind der zentrale Geldbringer für Ford, General Motors und Fiat Chrysler in den USA. Das sei der Markt, den man angehen müsse, wenn man den Übergang zur Elektromobilität schaffen wolle, betonte Musk. Zugleich ist nicht davon auszugehen, dass der Tesla-Pick-up bald auf die Straße kommt: Von der Vorstellung eines neuen Modells bis zum Produktionsstart vergehen üblicherweise mehrere Jahre. Aktuell bereitet die Firma die Markteinführung des Kompakt-SUV Model Y und eines Elektro-Sattelschleppers vor.

Tesla ist auch nicht der einzige Hersteller, der ein Auge auf das lukrative Marktsegment geworfen hat. So will die Firma Rivian im kommenden Jahr mit einem Elektro-Pick-up in die Produktion gehen - und auch Ford und General Motors wollen ihre Marktposition mit elektrifizierten Versionen ihrer Modelle verteidigen.