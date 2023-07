2024 soll der Audi Q6 in Neuauflage in den Handel kommen - als erstes Modell des Ingolstädter Herstellers auf einer selbst entwickelten Plattform für E-Autos.

Nachdem Audi bei seinen Elektroautos zuletzt Konzerntechnik genutzt hatte, rollen künftige Modelle auf einer vom Hersteller selbst entwickelten Plattform. Der neue Q6 macht den Anfang.

Audi steht am Beginn einer großen elektrischen Modelloffensive. Insgesamt vier Modelle mit selbst entwickelter Skateboard-Plattform, die eigenen Platz für Antriebsbatterien bietet, plant der Hersteller im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen. Erstes Modell wird der neue Q6 sein, an den Audi gerade letzte Hand anlegt.

Das SUV Q6 wird es Herstellerangaben zufolge auch als Sportback geben, bevor ein elektrischer Kombi den A6 Avant beerbt. Auch eine Fließhecklimousine für die Oberklasse soll kommen. Basis für die neuen Modelle wird die sogenannte PPE-Architektur (PPE: Premium Platform Electric), die mit 800 Volt Betriebsspannung arbeitet und allein für Elektro-Modelle ausgelegt ist, teilte der Hersteller bei letzten Entwicklungsfahrten mit dem Q6 in Tórshaven auf den Färöerinseln mit.

Es ist nicht nur Markus Duesmanns erstes Elektroauto unter seiner Führung als CEO, sondern auch Audis erstes Modell auf der zusammen mit Porsche entwickelten PPE. Die Zuffenhausener nutzen sie für den elektrischen Macan. PPE ist ausgelegt für 800 Volt und hohe Ladeleistungen (bis 270 kW) und eignet sich sowohl für Hochboden- (SUV) als auch für Flachboden-Chassis (Limousinen).

Akku soll bis zu 600 Kilometer Reichweite bieten

Im Q6 debütiert die PPE-Architektur in zwei Konfigurationen jeweils mit zwei Motoren und Allradantrieb mit 295 kW/402 PS oder 380 kW/517 PS. Der Akku hat 100 Kilowattstunden Kapazität und soll bis zu 600 Kilometer Reichweite bieten.

Audi betont die kurzen Ladezeiten: Weil der Strom nun mit bis zu 270 Kilowatt fließt, reichten zehn Minuten unter idealen Ladebedingungen für bis zu 250 Kilometer. Für das Cockpit kündigte der Hersteller neue Bildschirmlandschaften und ein neues Bediensystem an.

Für 2024 steht bei Audi auch die Erneuerung der Baureihe A4 auf dem Programm. Sie wird in der Verbrenner-Version weiterhin auf dem modularen Längsbaukasten (MLB) stehen, der sich in weiterentwickelter Form und in Anlehnung zum PPE jetzt PPC (Premium Platform Combustion) nennt. Entsprechend finden elektrifizierte Diesel und Benziner sowie erstmals auch ein Plug-in-Hybrid Einzug.