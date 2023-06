Größter Zuwachs in Dortmund PKW-Dichte in Deutschland erreicht Rekordhoch

Es wird noch voller auf den Straßen: Die Zahl der in Deutschland zugelassenen PKW ist auch in den vergangenen vier Jahren weiter gestiegen.

Bundesweit kommt mittlerweile im Durchschnitt ein zugelassenes Auto auf zwei Einwohner. In einigen Gegenden ist die PKW-Dichte aber deutlich höher, in anderen niedriger. Auch das Verhältnis von PKW-Dichte und Carsharing-Angeboten wurde in einer Analyse betrachtet.

In den vier Jahren zwischen 2019 und 2022 hat die PKW-Dichte in Deutschland weiter zugenommen. Laut einer Auswertung des Mietwagen-Vermittlers billiger-mietwagen.de auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hat sich die Anzahl der zugelassenen PKW in diesem Zeitraum um 250.000 oder 2,6 Prozent erhöht.

Den regional betrachtet höchsten relativen Zuwachs unter den 25 bevölkerungsreichsten deutschen Landkreisen und Städten verzeichnete Dortmund. Hier wurden 2019 noch 286.461 Zulassungen registriert, drei Jahre später waren es 297.919 und 11.458 oder 4,0 Prozent mehr. Dahinter folgen Rhein-Erft-Kreis (plus 10.223/3,7 Prozent), Wesel (plus 9843/3,5 Prozent), Rhein-Sieg-Kreis (plus 12.048/3,3 Prozent) sowie die Städteregion Aachen (plus 9248/3,2 Prozent).

Geringster Zuwachs in Stuttgart

Den geringsten Zuwachs an Autozulassungen verzeichnete Stuttgart. In der Landeshauptstadt Baden-Württembergs wurden lediglich 999 mehr Autos (plus 0,3 Prozent) gezählt. Zeitgleich hat die sechstgrößte Stadt Deutschlands einen Bevölkerungsrückgang von 1,4 Prozent erlebt. Damit kamen in Stuttgart auf jedes Auto übrigens 2,1 Einwohner.

Die höchste PKW-Dichte verzeichnete demzufolge im Jahr 2022 hingegen der Rhein-Neckar-Kreis, wo sich statistisch 1,5 Personen ein zugelassenes Auto teilen. Dahinter folgen Wesel, Esslingen, Rhein-Sieg-Kreis und Mettmann mit jeweils 1,6. Die Kreisstädte mit der niedrigsten PKW-Dichte sind Hamburg (2,3), Dresden (2,4), Leipzig (2,6) sowie Berlin (3,0).

Verhältnis PKW-Dichte und Carsharing-Angebote

In der Analyse wurde außerdem betrachtet, wie sich PKW-Dichte und Carsharing-Angebote zueinander verhalten. Besonders zahlreich sind Carsharing-Fahrzeuge demnach in Städten mit geringer PKW-Dichte. Berlin war 2022 mit fast 7300 Autos in absoluten Zahlen Carsharing-Hauptstadt. Hier kommen 1,98 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner. Noch höher ist die Dichte lediglich in München, wo 2,02 Mietwagen auf 1000 Einwohner kommen und insgesamt 3003 Carsharing-Fahrzeuge gezählt wurden.

Auf Platz 3 rangiert Hamburg mit 1,89 Mietwagen pro 1000 Einwohner beziehungsweise 3498 Fahrzeugen. Schlusslicht ist hier Dortmund mit nur 18 beziehungsweise 0,03 Carsharing-Autos pro 1000 Einwohner.