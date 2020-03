Die sportlichste Variante des Skoda Octavia wird jetzt elektrisiert. In Zukunft heißt der RS dann auch RS iV. Die Nennleistung ist mit 245 PS beachtlich, aber eben nur eine Nennleistung. Ob man sich mit dem Konzept in Mladá Boleslav einen Gefallen tut, bleibt abzuwarten.

Bisher war jeder vierte verkaufte Skoda Octavia in Deutschland ein RS. Ob das auch in Zukunft so sein wird, bleibt abzuwarten. Mit der Neuauflage soll der tschechische Sportler ausschließlich als Plug-in-Hybrid mit dem Kürzel RS iV vorfahren. Während die Datenblattwerte den Dynamiker begeistern dürften, steht in den Sternen, ob die Interessenten auch über eine entsprechende Ladeinfrastruktur verfügen.

Reine Datenblattwerte

Der Innenraum ist wie gehabt auch beim Skoda Octavia RS iV in Schwarz gehalten. (Foto: Skoda)

Denn nur dann ist der Nennwert von 245 PS, der sich aus der Kombination eines 1,4-Liter-Turbobenziners und eines Elektromotors generiert, auch abrufbar. Gleiches gilt für das maximale Drehmoment von 400 Newtonmetern, das über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderachse geleitet wird. Steht die Kraft des Akkumulators nämlich nicht zur Verfügung, wird der RS ausschließlich vom Verbrenner angetrieben und der leistet allein lediglich 150 PS. Klar, für die CO2-Buchhaltung kann rein rechnerisch und bei der Fahrt mit beiden Antrieben ein CO2-Ausstoß von lediglich 30 g/km im WLTP-Zyklus verbucht werden.

Rein elektrisch lässt sich der Octavia RS iV 60 Kilometer bewegen. Denn genau so weit reicht die Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie mit einer Zellkapazität von 37 Ah und einem Energieinhalt von 13 kWh. Ach so, die Sprintwerte von 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h sind selbstredend auch nur im Zusammenspiel der zwei Herzen und im Sport-Modus zu erreichen. Die Spitzengeschwindigkeit geben die Tschechen mit Tempo 225 an.

Besser ein Octavia iV?

Ist der Akku als Booster aus dem Spiel, wird der RS iV zum 1,4-Liter-Octavia mit 150 PS. (Foto: Skoda)

Allerdings ist der "RS iV" ist nicht der einzige Octavia mit elektrischer Unterstützung. Im Laufe der kommenden Monate ergänzt ein weiterer Plug-in-Hybrid mit einer Nennleistung von 204 PS das Programm. Die Zusammensetzung ist übrigens dieselbe wie beim RS iV: 1,4-Liter-Turbobenziner und 85-kW-Elektromotor. Das maximale Drehmoment beträgt hier 350 Newtonmeter.

Wer also auf den RS-Look mit rot lackierten Bremssätteln, schwarzem Grill, Air Curtains, Aeroflaps und Heckspoiler verzichten kann, scheint mit dem Octavia iV besser bedient als mit dem RS. Darüber hinaus sind zwei Benziner mit 48-Volt-Mild-Hybridantrieb angekündigt. Sie kommen auf 110 beziehungsweise 150 PS.