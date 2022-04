Die Pläne für ein SUV von Smart gab es schon. Umgesetzt hat sie am Ende aber nicht Mercedes, sondern der chinesische Autokonzern Geely. Herausgekommen ist ein 4,27 Meter langer Hochbeiner, der 440 Kilometer rein elektrisch zurücklegen soll. Mit der Größe sind aber auch die Preise gewachsen.

Als das neue Jahrtausend begann, gab es bei Smart bereits konkrete Pläne für ein SUV-Modell. Mittlerweile wurde die Kleinwagenmarke von Mercedes in ein Joint Venture mit dem chinesischen Autobauer Geely überführt, das nun eigene Pläne verwirklicht. Bei dem #1 getauften Modell handelt es sich um ein viertüriges und 4,27 Meter langes SUV mit reinem E-Antrieb.

Wie bei vielen rein elektrisch fahrenden Autos hat auch der Smart an Front und Heck Leuchtbänder. (Foto: Smart)

Äußerlich zeichnet sich der neue Smart durch glatte Flächen und mit dem Blech bündigen Türgriffen aus. Wie bei E-Autos üblich wurde Wert auf eine windschlüpfige und damit der Effizienz zuträgliche Außenhaut gelegt. Auffällig sind die LED-Leuchteinheiten vorne und hinten mit jeweils über die gesamte Fahrzeugbreite durchgehenden Lichtbändern.

Knöpfe nur noch am Lenkrad

Der Arbeitsplatz im #1 verzichtet weitgehend auf Schalter und Knöpfe. Fahrrelevante Informationen werden über das digitale Kombiinstrument im 9,2-Zoll-Format sowie über ein 10-Zoll-Head-up-Display ausgegeben. Mittig im Armaturenbrett gibt es ein 12,8-Zoll-Touchscreen als Anzeige- und Bedieneinheit für Infotainment und andere Fahrzeugfunktionen. Die Bedienung vereinfacht die integrierte Sprachsteuerung. Natürlich ist der Smart mit dem Internet verbunden, entsprechend sind auch Over-the-Air-Updates und Fernzugriff möglich. Zu den Assistenzsystemen gehören Abstandstempomat, adaptives Fernlicht, Spurhalter, Autobahn-, Stau- und Parkassistent.

Der Innenraum des Smart #1 ist eine Mischung aus Luxus und Kinderzimmer. (Foto: Smart)

Im Fond sollen bis zu drei Personen Platz finden. Die Rückbank lässt sich in Längsrichtung verschieben und so das Gepäckvolumen im Kofferraum von 273 auf 411 Liter erweitern. Wird mehr Stauraum benötigt, kann die Rückbanklehne im Verhältnis 60:40 umgeklappt werden. Außerdem bietet der Smart #1 unter der Fronthaube einen 15-Liter-Staufach, in dem das Ladekabel seinen Platz findet.

440 Kilometer Reichweite

Zur Antriebstechnik wurden bisher nur wenige Eckdaten genannt. Der allein die Hinterräder antreibende Motor soll 272 PS leisten und ein maximales Drehmoment von 343 Newtonmeter zur Verfügung stellen. Maximal erreicht das 1,8-Tonnen schwere SUV eine Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h. Strom kommt aus einer 66 kWh großen Batterie, die bis zu 440 Kilometer Reichweite möglich machen soll. Per Gleichstrom verträgt der #1 eine Ladeleistung von bis zu 150 kW, was es ermöglicht, den Akku in 30 Minuten zu füllen. Mit 22-kW-Wechselstrom ist das Befüllen von 10 bis 80 Prozent in etwa drei Stunden abgeschlossen.

Ende 2022 sollen die ersten #1 nach Deutschland kommen. Angesichts der Antriebseckdaten dürfte der neue Smart im SUV-Format mindestens 40.000 Euro kosten.