Dass VW auch die Sportfreunde mit seinen E-Autos ansprechen wollte, war klar. Den ersten Versuch starten die Wolfsburger jetzt mit dem ID.4 GTX. Ob das Gesamtpaket mit dem Kürzel aus der Vergangenheit die Kunden anspricht, wird sich zeigen.

Nostalgie ist ein Treibstoff, der offenbar zu jedem Antrieb passt. Dass die Reise in vergangene Tage nicht immer der reinen Logik folgt, wird dabei gerne übersehen. Die Typ-Bezeichnung GTX für das neue sportliche Topmodell der ID.4-Reihe leiht VW aus der goldenen Zeit der Verbrenner und "transferiert sie" laut Pressetext "intelligent in die Elektrowelt".

Die letzten Wolfsburger die den GTX-Schriftzug tragen durften, waren übrigens die spröden Stufenheck-Limousinen Jetta und Vento - nicht gerade sportliche Speerspitzen der Automobil-Geschichte.

Erstes E-Auto mit GTX-Label

Auch äußerlich hat VW den ID.4 GTX etwas aufgepeppt. (Foto: VW)

Nun also bekommt ein Elektroauto das GTX-Label und damit auch ein vergleichsweise CO2-freundliches Zuhause. Das Elektro-SUV ID.4, gebaut in Zwickau, will nachhaltig und sportlich zugleich sein. Dafür haben seine Väter den 4,58 Meter langen Crossover äußerlich ein wenig aufgepeppt. Nicht viel, nur dezent trägt der GTX seine sportlichen Ambitionen zur Schau. Neue Lichtsignatur, schwarz glänzende Lüftungsgitter, 3D-LED-Rückleuchten. Zudem sind jetzt nur noch die schmalen Anbauteile im unteren Bereich der Karosserie schwarz, ebenso Dach und Heckspoiler. Schwarz ist auch die Farbe des Vertrauens, die den Innenraum bestimmt. Dazu sind beim GTX der obere Bereich des Cockpits sowie Inlets in den Türen in dunklen Blautönen abgesetzt. Die Pedale tragen Edelstahl, rote Kontrastnähte zieren das Lenkrad, die Sitze und die Armaturentafel.

Auch technisch darf sich der GTX vom normalen ID.4 deutlicher absetzen, dafür haben ihm die Ingenieure ein neues, aufwendiges Antriebssystem gestrickt. Statt nur einem, wie beim ID.4, dürfen beim GTX gleich zwei Elektromotoren gemeinsam anschieben. Je einer an Hinter- und Vorderachse. Sie bescheren dem ID.4 damit auch einen maximal variablen Allradantrieb, ganz ohne Knopfdruck, Kuppeln oder Kardanwelle. Beide E-Maschinen arbeiten megaschnell mit der Regelelektronik von Bremsen und Fahrwerk zusammen und können so in Millisekunden die Kraft hin- und herschicken. Bei normaler Fahrt erledigt der Heckmotor seine Arbeit alleine. Schon weil er den höheren Wirkungsgrad hat. Fordert der Fahrer mehr Leistung, ist dynamischer oder auf glattem Untergrund unterwegs, macht der Frontmotor mit.

Oberkontrolleur hat alles im Griff

Im Innenraum des ID.4 GTX gibts rote Ziernähte, wie man sie auch aus anderen Sportwagen kennt. (Foto: VW)

Der Oberkontrolleur dieses so genannten Dualmotor-Allradantriebs ist ein elektronischer Fahrdynamikmanager, an dem VW bereits seit fast 20 Jahren tüftelt. Ein Superhirn, nicht größer als eine Zigarettenschachtel, dessen Grips wahrscheinlich ausreicht, um uns zentimetergenau auf den Mars zu schießen. Der digitale Streber kontrolliert penibel jede einzelne Bewegung des ID.4 GTX und arbeitet ganz eng mit der Stabilitätskontrolle sowie der Allradregelung zusammen. Er koordiniert schlafwandlerisch alle Systeme und beschert dem GTX in jeder Fahrsituation eine bemerkenswerte Mischung aus Dynamik und Fahrsicherheit. Kein Wunder, dass Audi dieses Elektronik-Genie sowie die komplette Abstimmung des GTX 1:1 für ihren Technikzwilling Q4 übernommen hat. Ein Ritterschlag für die VW-Ingenieure.

Auch die Regelung der adaptiven Stoßdämpfer ist in diesem Kreis der klugen Systeme involviert. 200 Mal pro Sekunde kann sie die Härte der Stoßdämpfer anpassen. Was das fürs Fahrverhalten bedeutet, hat man uns so erklärt: Die Technik erkennt schon an der Art, wie stark, aktiv und schnell der Fahrer in die Kurve einlenkt, was er vorhat. Alle Systeme werden entsprechend scharfgestellt und für den speziellen Fahrmoment konfiguriert. Die Folge: Der über 2,2 Tonnen schwere Elektro-SUV fühlt sich in schnell gefahrenen Kurven ungeahnt handlich an, Gewicht und Abmessungen scheinen am Steuer auf die Größe eines viel kompakteren SUV zu schmelzen.

299 PS Systemleistung

Bis zu 180 km/h kann der ID.4 GTX fahren, was die Reichweite dann aber auch deutlich minimiert. (Foto: VW)

Auch die elektronische Quersperre gibt noch ihren Senf dazu. Sie bremst zusätzlich die entlasteten, kurveninneren Räder leicht ab und sorgt dafür, dass sich das Auto leicht in die Kurve reindreht. Ein hochgelegter Sportwagen, dessen tiefer Schwerpunkt natürlich zusätzlich für exzellenten Bodenkontakt sorgt. Wer es übertreibt, kann die Physik natürlich nicht gänzlich überlisten, aber VW versteht es maximal, dem GTX eine bemerkenswerte Leichtfüßigkeit mit auf den Weg zu geben und den Fahrer entspannter ankommen zu lassen. Dafür sorgt auch ein Antrieb, der aus dem Vollen schöpfen kann. 299 PS Systemleistung gibt VW an, 204 PS kommen vom hinteren Motor, 109 PS vom vorderen. Wer die komplette Leistung abruft, also das Gaspedal ins Bodenblech stempelt, beschleunigt den massigen Stromer schneller als einen Golf GTI. Unglaublich, wie der Bursche sich dann Richtung Horizont verabschiedet. In 6,6 Sekunden gehts auf Tempo 100, bei 180 km/h wirft der GTX seinen elektronischen Anker.

Die weiteren Zutaten des GTX in Gänze aufzuzählen, überlassen wir gerne dem freundlichen VW-Verkäufer. Er wird von fünf verschiedenen Fahrprofilen erzählen, zwischen dem sich der Fahrer entscheiden kann, von den serienmäßigen 20-Zoll-Alurädern, den diversen Rekuperationsmöglichkeiten, mit denen der ID.4 Energie zurückgewinnen kann und von der neuen Licht-Signatur der LED-Scheinwerfer. Wenn dann noch Überzeugungsarbeit nötig ist, wird er warme Worte für die zahlreichen Assistenzsysteme finden, sich dem nicht immer wirklich selbsterklärendem Infotainment-Paket widmen und als Highlight das optionale Augmented-Reality-Head-Up-Display in die Waagschale werfen, das Audi übrigens ebenfalls von VW übernommen hat. Eine wirklich sinnvolle Technologie. Über das Head-up-Display wird ein circa 17 Zentimeter großes virtuelles Bild der Außenwelt erzeugt. Wie eine Drohne schwebt etwa zehn Meter vor dem Auto ein virtueller Pfeil, der einem den Weg weist. Im wahrsten Sinne richtungsweisend.

Maues Ladetempo

Sportliche Sitze dürfen im ID.4 GTX natürlich auch nicht fehlen. (Foto: VW)

Weniger Informationen wird der Kunde bei VW wohl über das eher maue Ladetempo erhalten. Der MEB-Baukasten gibt hier die technischen Parameter vor und das bedeutet, dass die Systemspannung beim ID.4 nicht 800 (wie etwa beim neuen Hyundai Ioniq 5), sondern nur 400 Volt beträgt. Geladen werden kann deshalb höchstens mit einer Leistung von 125 kW. Immerhin verspricht VW, dass - unter idealen Bedingungen - in zehn Minuten Strom für etwa 130 Kilometer in den Akku kommt.

Der Grundpreis für den ID.4 GTX beträgt 50.415 Euro - abzüglich der Umweltförderung in Höhe von 9570 Euro. Nicht wenig, aber fair. Denn VW liefert dafür einen äußerst dynamischen Computer auf Rädern mit ultraklugem Allradantrieb und jeder Menge technischen Gimmicks. Wie schön, dass uns auf der Reise in Welt von Morgen zumindest das gute, alte GTX-Schild begleitet.