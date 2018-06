Auto

Robust wie kaum einer: VW Touareg - hält auch gebraucht durch

Neben dem Phaeton galt der Touareg den Wolfsburgern als Premium-Fahrzeug. In der Wahrnehmung der Kunden hat das SUV es ebenso wenig geschafft sich im Oberhaus einzusortieren wie die Limousine. Doch das sollte Gebrauchtwagenkäufer nicht stören.

Die zweite Generation des VW Touareg war konstruktionstechnisch ein großer Schritt nach vorne. Auch die TÜV-Sachverständigen freuen sich meist, wenn das SUV auf den Hof rollt. Dennoch gibt es beim Kauf eines Gebrauchten einiges zu beachten.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger konnten die Wolfsburger den Touareg "7P", der von April 2010 bis März 2018 verkauft wurde, um satte 200 Kilogramm abspecken und gleichzeitig um einige Prozente steifer machen. Das wirkt sich nicht nur beim Verschleiß sondern auch beim Verbrauch positiv aus. Optisch ist die zweite Generation des SUV eine evolutionäre Weiterentwicklung des ersten Modells.

2014 frischte ein Facelift das Design des Touareg weiter auf, hob die Diesel auf den Euro-6-Standard und integrierte eine Segelfunktion ins Getriebe. Im direkten Vergleich ist der 7P nur wenige Zentimeter länger und breiter als das ältere Modell. Die Anhängelast liegt weiterhin bei souveränen 3,5 Tonnen. Im Innenraum ist der Touareg ein typischer VW mit bekannt guter Verarbeitung und viel Platz. Besonders in der ersten Sitzreihe lässt es sich komfortabel reisen, aber auch Fondbesucher werden nicht klagen.

Vor allem Diesel auf dem Gebrauchtwagenmarkt

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind vor allem Diesel-Touareg zu finden, den 3,6-Liter-V6-Benziner mit 280 PS hat VW 2013 gestrichen, der mäßig erfolgreiche Hybrid fiel 2015 aus dem Programm. Der ärgerte die Kundschaft im Übrigen vor allem durch seine geringe Reichweite. Der kleine 1,7-kWh-Akku hält im E-Modus nur wenige Kilometer durch. 2017 musste die Marke dann allein in Deutschland rund 26.000 Diesel-Touareg mit 3,0-Liter-V6 zurückrufen, wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen in der Motorsoftware. Das ist schade, denn die Selbstzünder-Triebwerke passen gut zum wuchtigen Touareg. Los geht es mit 204 PS, das Topmodell, der V8-Diesel, leistet 340 PS. Ab 2016 war allerdings nur noch der etwas kleinere V6 mit bis zu 262 PS im Angebot der Wolfsburger. Allen Motorversionen gemein ist der Allradantrieb.

Der Touareg bleibt auch in der zweiten Generation seinem sänftenartigen Komfort treu und beeindruckt insbesondere dank des optionalen Luft-Fahrwerks, das eine Bodenfreiheit von bis zu 30 Zentimetern erlaubt, mit hoher Langstrecken- und Schlechtwegetauglichkeit. Wer sich für einen Gebrauchten mit Luftfeder-Fahrwerk entscheidet sollte aber gewahr sein, dass gerade dieser Luxus mit zunehmenden Alter beim Touareg störanfällig ist. Wem der obligatorische Allradantrieb für kleinere Offroad-Abenteuer nicht reicht, der hält nach Exemplaren mit dem "Terrain Tech"-Programm mit Geländeuntersetzung Ausschau, mit dem der Touareg – die richtigen Reifen vorausgesetzt – Touren abseits befestigter Wege souverän meistert.

Üppige Serienausstattung und gute Qualität

Der Touareg 7P kann mit einer üppigen Serienausstattung glänzen. Neben Bi-Xenon-Scheinwerfern gibt es Navi mit Touchscreen, Tempomat und Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Optional ist im Touareg erstmals ein adaptiver Fernlicht-Assistent erhältlich. Ebenfalls aufpreispflichtig: Knie- und hintere Seitenairbags.

Sie ist die größte Stärke des Touareg. Abgesehen von den rückrufpflichtigen Dieselmotoren hat das SUV eigentlich keine größeren Schwächen. Lediglich den Zustand der Bremsschläuche bemängelt der TÜV öfter als beim Durchschnitt der Fahrzeuge. Ansonsten bewerten die Prüfer auch Modelle mit hoher Laufleistung oft als tadellos.

Mehr zum Thema 01.04.18 Gebraucht ein Musterknabe BMW X1 bietet wenig Platz und viel Qualität

Fazit: Wer ein solides SUV einer deutschen Marke sucht und damit auch gerne mal ins Gelände geht, ist beim Touareg goldrichtig. Die zweite Generation profitiert von sinnvollen Weiterentwicklungen gegenüber dem ersten Modell und bietet eine breite Palette an Kaufgründen – von der guten Verarbeitung im Innenraum, über die kraftvollen Sechs- und Achtzylinder-Diesel bis hin zur Langlebigkeit der meisten Komponenten. Wer ein junges Modell mit Euro-6-Diesel und vertretbarem Kilometerstand will, muss mindestens 28.000 Euro in die Hand nehmen. Dafür ist die Auswahl an guten Fahrzeugen aber auch sehr groß.

Quelle: n-tv.de