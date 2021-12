Der Seat Arona misst in der Länge 4,15 Meter, wirkt aber in der Realität größer.

Kleine SUV erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, denn sie sehen nicht nur schick aus, sie bieten unterdessen auch vieles was die Großen haben, wie der Seat Arona FR im ntv.de Praxistest beweist. Nur eines ist leider auch der Spanier nicht.

Seitdem Kleinwagen SUV-Kleider tragen, sind sie wieder hoffähig geworden. Und das liegt nicht nur an der Optik, sondern auch an der schlichten Tatsache, dass sie etwas mehr Platz bieten, Fahrer und Beifahrer ein paar Zentimeter in die Höhe heben und auch den Reisenden in der zweiten Reihe, im Vergleich mit den schlichten Kollegen ohne Offroad-Gene, mehr Knie- und Kopffreiheit zuteilwerden lassen. All das Gesagte gilt natürlich auch für den Seat Arona, der sich als enger Verwandter des VW T-Cross seit nunmehr vier Jahren mit 350.000 Käufern eine ordentliche Fangemeinde geschaffen hat. In diesem Jahr wurde der Spanier nun aufgehübscht und bietet mit der von Seat postulierten "Stärke und Robustheit" doch noch einiges mehr.

Im Inneren feiner

Der Innenraum des Seat Arona wirkt gerade in der FR-Ausstattung schick und zu großen Teilen wertig. (Foto: Holger Preiss)

Zum Beispiel neue Materialien im Innenraum, die sich deutlich besser anfühlen als in der Erstausführung. Ein neues Ambientelicht sorgt für ein angenehmeres Gefühl, aber auch für Überraschungen. So wird beim Setzen des Blinkers zum Beispiel die Helligkeit gedimmt und erst wieder erhöht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Im ersten Moment denkt der unbedarfte Fahrer, es wäre etwas kaputt, am Ende hat es aber den Nebeneffekt, dass man die Außenspiegel bei Nacht besser sehen kann.

Besser sehen kann man jetzt auch den Bildschirm auf der Mittelkonsole. Im besten Fall, und der war im Testwagen gegeben, misst der Touchscreen nämlich 9,2 Zoll. Und auch das Digital Cockpit ist fein anzusehen und ebenso gut ablesbar. Zudem lassen sich Smartphones via Bluetooth auf den Display mit Apple Carply oder Android Auto spiegeln. Und damit den elektronische Endgeräten nicht der Strom ausgeht, gibt es auch noch eine induktive Ladefläche auf dem Mitteltunnel.

Es wäre vermessen, zu sagen, dass der Seat Arona bei einer Länge von 4,14 Metern ein Raumriese wäre. Aber er engt die Insassen nicht ein, bietet ihnen für die Gesamtgröße ein wirklich gutes Raumangebot. Und auch in einem anderen Fall kommt dem Fahrer die Größe des Spaniers entgegen: im Stadtverkehr und bei der Suche nach einem Parkplatz.

Die zwei scharfen Endrohrverblendungen, von denen eine natürlich Show ist, gib es nur für den Seat Arona FR. (Foto: Holger Preiss)

Nicht nur, dass man in der Regel immer einen findet - mit dem Parkassistenten an Bord findet der Spanier dann auch noch selbständig heraus, ob sie passt, und schiebt den Wagen auf Wunsch zielsicher in Längs- und Querlücken. Mag ja sein, dass man so einen Helfer nicht braucht, aber wenn er da ist, nutzt man ihn gerne. Das gilt übrigens auch für den Travel Assist, der mit Abstandsradar, Spurhalter und Tempomat die Fahrt im fließenden Verkehr übernehmen kann. Es droht auch nicht die Gefahr der Geschwindigkeitsüberschreitung, weil die Verkehrszeichenerkennung im Fall der teilautonomen Fahrt den Wagen selbständig einbremst.

Mit dem besten Vierzylinder

Bremsen muss sich der Pilot dann aber auch, wenn unter der Haube der momentan beste Vierzylinder aus dem Hause VW arbeitet, der 1.5 TSI mit 150 PS. Dessen maximale Kraft von 250 Newtonmetern Drehmoment, die bereits ab 1500 Kurbelwellenumdrehungen anliegt, wird übrigens über den präzise schaltenden Siebengang-Doppelkupplungs-Automaten verteilt. Während ja häufig bei aufgeblasenen Triebwerken der Eindruck entsteht, dass viel weniger Pferde als versprochen für den Antrieb sorgen, ist hier genau das Gegenteil der Fall.

Mit den 1,3 Tonnen des Seat Arona hat der Vierzylinder, der 150 PS leistet, leichtes Spiel. (Foto: Holger Preiss)

Der Fahrer muss mit Bedacht das Gaspedal bewegen, weil der geforderte Vortrieb sehr direkt umgesetzt wird. Wenn das bei feuchtem Asphalt passiert, dann drehen die Antriebsräder schon mal einige Ehrenrunden, bevor der Grip reicht, um anzuschieben. Haben die Pneus aber Traktion, dann geht es flott vom Fleck, denn der Antrieb hat mit den knapp 1,2 Tonnen leichtes Spiel. Und so dauert es lediglich 8,2 Sekunden, bis Tempo 100 erreicht ist.

So richtig Spaß macht das natürlich, wenn man den Start im Fahrmodus Sport vollzieht. Auch auf der Landstraße oder der Autobahn sorgt der für knackige Überholvorgänge und für ein zügiges Erreichen der Endgeschwindigkeit, die bei 210 km/h liegt. Und das ist nicht nur ein Datenblattwert, der Arona FR fährt tatsächlich so schnell, was einige Leute sehr überrascht aus ihren Luxuskarossen blicken lässt. Denn ganz ehrlich: Das traut man dem kleinen Spanier nicht zu.

Ganz schnell wird es wacklig

Die Sportsitze sind im Seat Arona dem FR vorbehalten, den Platz in der zweiten Reihe gibt es auch in anderen Ausstattungslinien. (Foto: Holger Preiss)

Doch ist die Spitzengeschwindigkeit erreicht - und das soll nicht verschwiegen werden - fühlt sich der Arona doch recht leicht an. Heftige und schnelle Bewegungen am Lenkrad sollten vermieden werden, denn das Fahrwerk scheint nicht in Gänze für einen solche Tempolauf mit spontanen Spurwechseln ausgelegt. Wobei lobend angemerkt werden muss, dass die Lenkung angenehm direkt ist, auch das Fahrwerk abseits provozierter Grenzbereiche sehr feinnervig arbeitet und auch schlimmere Straßenschäden von den Insassen fernhält.

Ohnehin dürften Sprinteinlagen am Limit auch angesichts des zu erwartenden Spritverbrauchs selten in einen Dauerlauf münden. Insofern sei an dieser Stelle erwähnt, dass 160 km/h eine hervorragende Reisegeschwindigkeit sind und sich der Testverbrauch im Drittelmix mit 7,2 Liter über 100 Kilometer nahezu bescheiden gab. Wer nicht ganz so hetzt, den Fahrmodischalter auf Eco oder Comfort stellt, dürfte hier sogar noch deutliches Sparpotenzial haben. Und so weit ist das Testergebnis gar nicht von dem im WLTP-Zyklus ermittelten 6,0 bis 6,7 Litern weg.

Absolut tourentauglich

Ein Umstand, der den Arona am Ende für die längere Tour prädestiniert. Zumal der Kofferraum mit 400 Litern durchaus in der Lage ist, auch das Gepäck für die Urlaubsreise aufzunehmen. Nur am Rande: Der Golf VIII hat nur 380 Liter Stauraum. Aber nicht nur das Gepäckabteil und der Treibsatz im Arona 1.5 TSI kommen der Langstrecke entgegen, auch die Sitze in der ersten Reihe sind durchaus distanztauglich. Zudem bieten sie einen guten Seitenhalt und sehen in der FR-Ausstattung mit den roten Ziernähten auch noch ganz schick aus.

Mit 400 Litern Kofferraum liegt der Seat Arona 20 Liter über dem des aktuellen Golf VIII. (Foto: Holger Preiss)

Nun muss natürlich erwähnt werden, dass die Sportausstattung mit dem Kürzel FR (Formula Racing), das natürlich auch für alle sichtbar im und am Arona auftaucht, nicht die preiswerteste Variante des Spaniers. Da werden schon mal 27.850 Euro für die Basisausstattung fällig. Wer dann noch die Zweifarblackierung, 18-Zoll-Räder und die kleinen Helferlein wählt, hat unter dem Strich 30.420 Euro zu stehen. Das ist viel, sehr viel Geld für einen Kleinwagen. Doch nur mal zum Vergleich: Ein ähnlich ausgestatteter VW T-Cross R- line Line, der ja die Basis für den Seat Arona liefert, kostet 33.185 Euro.

DATENBLATT Seat Arona FR 1.5 TSI Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) 4,14 / 1,78 / 1,55 m Radstand 2,57 m Leergewicht (DIN) 1236 kg Sitzplätze 5 Ladevolumen 400 / 1280 Liter Motor Vierzylinder mit 1498 ccm Hubraum Getriebe 7-Gang-Automatik Systemleistung Verbrennungs- und E-Motor 150 PS (110 kW) bei 5000 - 6000 U/min Kraftstoffart Benzin Antrieb Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Tankvolumen 40 Liter max. Drehmoment (Systemleistung) 250 Nm / 1500-3500 U/min Beschleunigung 0-100 km/h 8,2 Sekunden Normverbrauch (kombiniert) 6,0 - 6,7 Liter (WLTP) Testverbrauch (kombiniert) 7,2 Liter CO2-Emission kombiniert 115 g/km /EU6 Grundpreis 27.850 Euro Preis des Testwagens 30.420 Euro

Fazit: Man muss sich wohl von dem Glauben verabschieden, dass es Kleinwagen auch noch zu kleinen Preisen gäbe. Aber irgendwie sind diese Fahrzeuge mit vier Metern Länge auch gar nicht mehr so klein. Man kauft also auch mit einem Seat Arona FR 1.5 TSI eher einen kleinen Kompakten. Und so stellt er sich auch in allen Belangen dar: spritzig, direkt, komfortabel und im Grenzbereich vielleicht etwas wacklig. Zudem bietet er für 30.000 Euro eine Ausstattung, wie man sie früher eben nur bei Fahrzeugen in höheren Klassen fand. Zudem gilt auch beim Arona: Wer auf Motorleistung sowie schickes und technisch aktuelles Zubehör verzichten will, kann für knapp 19.300 Euro in den Spanier steigen.