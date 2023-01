Es ist schon zwei Jahrzehnte her, dass Eminem mit "8 Mile" auch nicht Rap-Fans mit seiner Underdog-Geschichte scharenweise vor die Leinwand brachte. Zwar hat der Film unter Hip-Hop-Anhängern immer noch Klassiker-Status, aber für die neue Generation will 50 Cent ein Update herausbringen.

Curtis Jackson alias 50 Cent ist laut eigenen Angaben gerade im Prozess, aus dem Kinoklassiker "8 Mile" eine TV-Serie zu machen. Das verriet der Rapper, Schauspieler und Filmproduzent in einem Gespräch mit dem Radiomoderator Big Boy. "Ich werde sein 8 Mile ins Fernsehen bringen", erklärte der 47-Jährige. Sein Freund und Mentor Eminem, auf dessen Leben der Film lose basiert, sei natürlich eingeweiht und an Bord mit der Idee, lässt er in dem Interview weiter durchscheinen. "Wir sind in Bewegung" beschreibt 50 Cent den aktuellen Arbeitsstatus der neuen Show.

"8 Mile" aus dem Jahr 2002, erzählt die Geschichte von Jimmy (Eminem), der sich mit einem Job in der Autoindustrie durchschlägt und mit seiner alkoholkranken Mutter und kleinen Schwester in einer Wohnwagensiedlung in Detroit lebt. Sein großes Talent ist das Rappen, darum versucht er sich abends mit anderen Rappern in Battles zu messen, doch er bringt auf der Bühne kein Wort heraus. Ein innerer und äußerer Kampf beginnt. Für den Titeltrack "Loose yourself" bekam Eminem 2003 den Oscar verliehen. Auch wenn er danach mehrere Filmauftritte wie etwa in "The Interview" (2014) oder in der Serie "Entourage" (2010) hatte, bleibt "8 Mile" bisher sein größter Ausflug auf die Leinwand. Bis heute hat der Film Kultstatus als einer der besten Filme über Hip-Hop.

Dem will 50 Cent mit seiner Serie alle Ehre machen, im Interview fuhr er fort, dass die Serie groß wird und er 100 Prozent abliefern werde. Damit bezieht er sich wohl auf seine erfolgreiche "Power"-Serie, die bei Starz läuft und schon mehrere Spin-offs nach sich gezogen hat.

50 Cent: "Stell dir eine neue Version von Fresh Prince of Bel-Air vor"

Auf die Frage, warum er aus "8 Mile" eine Serie machen möchte, sagte er: "Ich denke, es sollte für (Eminems) Vermächtnis da sein", sagte der Rapper. Dabei kommt er auch auf die Repräsentationsrolle von Eminem zu sprechen, den Rapkosmos als integrativen Ort zu verstehen, jenseits von Hautfarbe und Herkunft, "etwas, was jeder genießen kann", sagt 50 Cent.

Der Rapper, der 2022 auch einige Konzerte in Deutschland spielte, erklärte, dass die geplante "8 Mile"-Serie eine moderne Version des Films sein wird. "Stell dir eine neue Version von Fresh Prince of Bel-Air" vor. Er möchte viel mehr Details zeigen, Dinge, die sie in einem Interview sagen würden und alles das würde die Charaktere, ihr Temperament auch beeinflussen, schloss er. Welche Rolle Eminem bei der Produktion der Serie einnimmt oder ob er vielleicht sogar einen Auftritt in der Serie hat, darauf gab es in dem Interview leider keine Antworten. Ein kleiner Nebensatz hat es aber noch mal in sich, 50 Cent plant auch seinem Rapkollegen Snoop Dogg ein filmisches Denkmal zu setzen. Das Projekt sei aber bedauerlicherweise noch auf Eis gelegt worden. Er würde es aber nicht aus den Augen verlieren.