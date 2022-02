Naomi Campbell ist 50 Jahre alt, als sie vergangenes Jahr die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gibt. Alle Welt fragt sich: Wie kann das sein? Das verrät das einstige Topmodel nun zwar auch nicht. Dafür präsentiert sie aber ihre Tochter erstmals der Öffentlichkeit.

Die Fotoshootings in ihrer Karriere dürfte Naomi Campbell kaum noch zählen können. Aber diese Aufnahmesession war auch für das ehemalige Supermodel in jedem Fall eine Premiere.

Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter hat sich die 51-Jährige für das März-Cover der britischen "Vogue" ablichten lassen. Es ist das erste Mal, dass Campbell ihren Nachwuchs so öffentlich präsentiert.

Das Foto zeigt das Model mit langer und voluminöser Afro-Mähne sowie in einem schwarzen Etuikleid mit seitlichen Cut-Outs. Campbell trägt ein glamouröses Make-up, bei dem vor allem ihre Augen mit schwarzer Mascara und einem metallischen Lidschatten betont werden. Ihre Tochter hält sie behutsam auf dem Arm, ihr Gesicht zeigt sie jedoch nur von der Seite.

"Sie ist mein Kind"

Es ist etwa neun Monate her, dass Campbell der Öffentlichkeit von der Geburt ihrer Tochter berichtet hatte. Im Interview mit dem Modemagazin äußert sich das Model nun erstmals, was die Gerüchte um eine Adoption anbelangt: "Sie wurde nicht adoptiert - sie ist mein Kind." Nur eine Handvoll Menschen habe davon gewusst, dass sie Nachwuchs erwarte, berichtet Campbell weiter. "Aber sie ist der größte Segen, den ich mir vorstellen kann. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe", schwärmt sie.

Darauf, wie sie mit 50 Jahren noch Mutter werden konnte, geht Campbell in dem Gespräch indes nicht ein. Denkbar wäre etwa, dass das Kind mithilfe einer Eizellenspende geboren wurde.

Den Namen verrät sie nicht

Ihre Tochter sei ein gutes Mädchen, schlafe sehr gut und weine kaum, sagt Campbell. "Mir wurde gesagt, dass sie für ihr Alter sehr wachsam ist. Sie hat gerade angefangen, zu winken, was Spaß macht. Sie lacht viel. Sie redet fast", so das Model.

Sie habe immer gewusst, dass sie eines Tages Mutter werde, sagt Campbell weiter. "Ich bin glücklich, sie zu haben, das weiß ich." Abschließend stellt sie noch klar: "Meine Tochter kommt zuerst. Alles, was ich tue, tue ich für sie - das ist es." Den Namen ihres Nachwuchses wollte sie nicht verraten. Auch wer der Vater des Kindes ist, ist nicht bekannt.