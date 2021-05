Das ist aber eine Überraschung! Wie aus dem Nichts gibt Naomi Campbell bekannt, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein. Sogar einen ersten Schnappschuss des Nachwuchses teilt das ehemalige Supermodel.

Sie gehört zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten, dominierte Jahrzehnte lang sämtliche Laufstege der Welt und zierte die Titelseiten aller Modemagazine. Nun hat Naomi Campbell im Alter von 50 Jahren überraschend einen neuen Weg eingeschlagen: Das ehemalige Supermodel ist zum ersten Mal Mutter geworden, wie sie auf Instagram verkündet.

In einem Foto, das Campbell auch auf Twitter postete, ist ihre Hand zu sehen, wie sie zwei kleine Babyfüßchen wiegt. Das mit Blumen bestickte rosa Kleid lässt vermuten, dass es sich bei dem Baby um ein Mädchen handelt. "Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich auserkoren, ihre Mutter zu sein", schreibt sie zu dem Post.

Mehr Informationen zu ihrem Nachwuchs gibt die frisch gebackene Mutter jedoch nicht preis. Auch, ob Campbell, die am 22. Mai ihren 51. Geburtstag feiert, ihre Tochter selbst zur Welt gebracht hat oder durch Leihmutterschaft oder Adoption bekommen hat, lässt sie offen. Zuletzt wurde sie allerdings weder mit Babybauch gesichtet noch ist bekannt, dass sie eine Beziehung führt.

"Mein Engel"

Aber wie dem auch sei - aus Campbells Worten geht ganz deutlich hervor, wie tief schon jetzt die Bindung zwischen ihr und ihrer Tochter ist: "Ich bin so geehrt, diese sanfte kleine Seele in meinem Leben zu haben und es gibt keine Worte, die das lebenslange Band beschreiben können, das ich nun mit dir teile, mein Engel", schreibt das Model zu dem Bild. "Es gibt keine größere Liebe."

Die meisten Follower des Models reagieren in der Kommentarspalte verwirrt. Neben Hunderttausenden Likes und Glückwünschen schreiben viele: "Ich wusste nicht mal, dass sie schwanger war." Nur wenige auserwählte Freunde wie US-Modedesigner Marc Jacobs wussten offenbar Bescheid. "Oh mein Gott! Heute ist es so weit? Wie unglaublich. Was für ein Glück sie hat und was für ein Glück du hast! Was für eine wundervolle Mutter du sein wirst. Ganz viel Segen!"