Nein, vor der Kamera bekommt man Stefan Raab weiterhin nicht zu sehen. Doch im Hintergrund zieht er bei der neuen Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" die Fäden. Das bei TVNOW abrufbare Format lockt mit wechselnden Moderatoren. Den Anfang macht Ralf Moeller.

Am heutigen Montag ist es so weit: Die erste Folge der neuen Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" ist ab 20.15 Uhr bei TVNOW zu sehen. Das Grundprinzip des Formats ist schnell erklärt: In jeder Ausgabe führen unterschiedliche Promis als Moderatoren durch den Abend und werden dafür von einem weiteren bekannten Gesicht bewertet.

In der ersten Ausgabe bekommt es Ralf Moeller (r.) mit Olaf Schubert zu tun. (Foto: TVNOW / Willi Weber)

Produziert wird die Show von keinem Geringeren als Stefan Raab. "Die Idee kam zu mir", erklärt er dazu in einem Gespräch mit RTL. Mit Blick auf die Moderatoren fügt er an: "Jeder kann durch die Show führen, er muss es nur verkraften können, dass er direkt vom Roaster die Meinung gesagt bekommt. Kann schmerzhaft sein, aber sehr amüsant."

"Impfstoff nicht in Sicht"

Mal wieder selbst durch eine Show führen will der 54-Jährige aber nicht. "Nachdem ich Ralf Moeller bei der Probe gesehen habe, würde ich dagegen nur abstinken", so der einstige "TV total"-Moderator. Schauspieler Ralf Moeller ist der erste Host und wird in der Auftaktshow von Comedian Olaf Schubert bewertet.

Die Zuschauer könnten sich auf eine sehr lustige Show freuen, versichert Raab - oder wie man in Zeiten von Corona sagen würde: "Der R-Wert der Witze ist im kritischen Bereich und ein Impfstoff ist nicht in Sicht." Wen er gerne mal selbst "roasten" würde, weiß der Ex-Entertainer auch: "Karl Lauterbach." Der SPD-Politiker kommt ihm bei der Frage, von wem er selbst gerne "geroastet" werden würde, jedoch ebenfalls in den Sinn. Eine Einladung an Lauterbach sei schon raus, so Raab.

Weitere Promis, die bereits für die Show angekündigt wurden, sind Ex-Fußballmanager Reiner Calmund, Comedian Michael Mittermeier, Choreograf Jorge González, Moderator Kai Pflaume, Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, Moderatorin Nazan Eckes und Ex-Fußballer Mario Basler. Für Burdecki gibt es zudem eine extra Rubrik in dem Format: "Burdeckipedia". Die Queen des Allgemeinwissens philosophiert beispielsweise darüber, wer St. Martin war.

"Täglich frisch geröstet" ist ab sofort immer montags und mittwochs ab 20.15 Uhr bei TVNOW abrufbar.