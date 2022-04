Es könnte sein, dass wir schon bald über den Tod der französischen Filmlegende Alain Delon berichten müssen. Nicht plötzlich, sondern geplant. Wie Anthony Delon erklärt, habe ihn sein Vater um Sterbehilfe gebeten. In der Schweiz, deren Staatsbürgerschaft der Schauspieler besitzt, ist dies möglich.

Die Frage, ob Sterbehilfe unter bestimmten Umständen erlaubt sein sollte, gehört wohl zu den umstrittensten ethischen Problemen überhaupt. In der Schweiz gelten hierbei schon seit geraumer Zeit vergleichsweise liberale Regelungen, die einen "assistierten Suizid" ermöglichen. Auf diese möchte offenbar auch der französische Filmstar Alain Delon, der auch Schweizer Staatsbürger ist, zurückgreifen.

In jungen Jahren war Alain Delon einer der größten Filmstars Europas. (Foto: picture alliance / Luc Fournol/Photo12)

Das berichtet Anthony Delon, der Sohn des 86-Jährigen, in einem Interview mit RTL. "Ja, es ist wahr, er hat mich gefragt", wird Anthony Delon zitiert. Zugleich bestätigt der 57-Jährige, dass er seinem Vater zugesichert habe, ihm zur Seite zu stehen, wenn dieser selbstbestimmt aus dem Leben scheiden wolle.

Die spanische Zeitung "Marca" veröffentlichte unterdessen eine Erklärung Alain Delons, bei der es sich um die Abschiedsbotschaft des Schauspielers handeln soll. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und großartig unterstützt haben. Ich hoffe, dass zukünftige Schauspieler in mir ein Vorbild nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Alltag, zwischen Siegen und Niederlagen finden können. Danke, Alain Delon", heißt es darin.

Seine Frau starb an Krebs

Alain Delon hatte bereits in einem Interview 2021 deutlich gemacht, dass er für sich Sterbehilfe in Anspruch nehmen wolle. "Sterbehilfe ist die logischste und natürlichste Sache. Ab einem bestimmten Alter und Moment haben wir das Recht, diese Welt ohne die Unterstützung eines Krankenhauses oder lebenserhaltender Geräte stillschweigend zu verlassen", sagte er da.

Alain Delon hatte 2019 mehrere Schlaganfälle und eine Hirnblutung erlitten und ist seither gesundheitlich schwer angeschlagen. 2021 erkrankte seine Frau an Bauchspeicheldrüsenkrebs, dem sie letztlich auch erlag. Sterbehilfe, wie sie in der Schweiz möglich ist, konnte sie in Frankreich nicht in Anspruch nehmen. Alain Delon soll dies bis heute nicht verwunden haben.

Der Schauspieler begann seine Filmkarriere in den 1950er-Jahren. In den folgenden beiden Jahrzehnten war er einer einer der größten Leinwand-Stars Europas, dem dabei auch der Beiname "Schönster Mann der Welt" verpasst wurde. Berühmt ist er jedoch nicht nur für Filme wie "Der Leopard", "Monsieur Klein" oder "Der Fall Serrano", sondern auch für seine Affären. Hierzulande sorgte vor allem seine Beziehung mit Romy Schneider, die er von 1959 bis 1964 führte, für Schlagzeilen.