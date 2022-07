Zehn Monate lang hat man Charlène in der Öffentlichkeit weder gesehen noch gehört. Seit einigen Wochen scheint die Fürstin jedoch wieder fit zu sein. Nach einem Charity-Event in Monte-Carlo sind sie und Ehemann Albert II. nun zu Besuch beim Papst.

Papst Franziskus hat Fürst Albert II. von Monaco und dessen Ehefrau, Charlène von Monaco, zu einer privaten Audienz im Vatikan empfangen. Einem Bericht des ORF zufolge soll die Audienz rund 25 Minuten gedauert haben. Der Papst habe dem Fürstenpaar demnach eine Bronzefigur überreicht, die ein Kind zeige, das einem anderen hilft. Albert und Charlène hätten Franziskus hingegen einen Druck der Kapelle des Palastes in Monaco präsentiert.

Traditionell tragen weibliche Gäste des Papstes bei einer Audienz Schwarz. Obwohl es Charlène wie auch anderen Königinnen und Prinzessinnen aus katholischen Königshäusern gestattet ist, Weiß zu tragen, entschied sich die ehemalige südafrikanische Schwimmerin während des Besuchs für ein schwarzes Kleid mit ebenfalls schwarzem Schleier. Um ihren Hals hing eine Kette mit einem großen silbernen Kreuz. Albert trug einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und passender, heller Krawatte.

Charlène strahlt in Monte-Carlo

Bei dem Fürstenpaar scheint wieder alles in bester Ordnung zu sein. (Foto: Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images/spot on)

Es ist nicht der erste Besuch des Fürstenpaars im Vatikan, der letzte liegt aber schon mehr als sechs Jahre zurück. Papst Franziskus hatte das seit Sommer 2011 verheiratete Paar im Januar 2016 zu einer Privataudienz empfangen. Albert und Charlène haben gemeinsam die beiden siebenjährigen Zwillinge Gabriella und Jacques, die im Dezember 2014 geboren wurden.

Nach Charlènes zehnmonatigen Absenz präsentiert sich das Ehepaar seit einigen Wochen wieder regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am Montagabend strahlte die 44-Jährige etwa in Monte-Carlo auf dem alljährlichen Rotkreuzball. Für das Charity-Event warf sich die Fürstin in Schale und wurde mit einem silbrig-blauen Kleid von Prada zum Hingucker. Ihre lange glänzende Robe war aufwendig mit silbernen und blau-schimmernden Blumen-Applikationen bestickt.