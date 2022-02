"Oh Gott, was tust du?"

"Oh Gott, was tust du?" Alec Baldwin dreht wieder

Rund dreieinhalb Monate sind vergangen, seit Alec Baldwin versehentlich Kamerafrau Halyna Hutchins am Set erschossen hat. Nun arbeitet er zum ersten Mal wieder an einem Film. Wie seltsam das für ihn sei, teilt er seinen Fans mit nachdenklichen Worten mit.

Alec Baldwin ist zurück bei der Arbeit - zum ersten Mal seit dem Unglück am Set des unvollendeten Westerns "Rust". Der Schauspieler hatte am 21. Oktober 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins mit einer versehentlich geladenen Waffe erschossen.

"Es ist seltsam, wieder zur Arbeit zu gehen", erklärt Baldwin nun in einem Video auf Instagram, das ihn in einem Hotelbett zeigt. "Ich habe seit dem 21. Oktober letzten Jahres nicht mehr gearbeitet, als diese schreckliche Sache am Set dieses Films passierte."

Weiter geht der 63-Jährige nicht auf die Tragödie ein. Stattdessen richtet er den Blick auf seine aktuelle Gefühlslage und den ersten Drehtag, der hinter ihm liegt. Er arbeite derzeit nicht so viel, wie er es gewohnt gewesen sei, erläutert Baldwin. Zugleich gerate er inzwischen am Set ins Sinnieren über die eigentliche Belanglosigkeit seiner Arbeit. "Oh Gott, was tust du? Ob es die Schauspielerei ist oder irgendwas von dem anderen Nonsens, das zu meiner Beschäftigung geworden ist", schieße es ihm durch den Kopf.

"Wie Prinzessin Leia"

Gleichzeitig aber sei der Dreh, bei dem er nun im Einsatz sei, irgendwie wie jeder andere, stellt der Schauspieler fest. "Alle sind jünger als ich", scherzt Baldwin, der in dem Clip einerseits nachdenklich, andererseits aber ebenso ein Stück weit gelöst wirkt. So witzelt er etwa auch über seine Haare, die auf dem Kissen unter seinem Kopf aussähen wie die Frisur von Prinzessin Leia aus "Star Wars".

Baldwin lobt den Enthusiasmus des Teams bei der Independent-Produktion, das in einem ungeheizten Gebäude arbeiten müsse. Er sei noch für einige Tage an dem Set beschäftigt. "Wer weiß, was die Zukunft bringen wird? Ich hoffe, gute Dinge", sagt Baldwin und geht auch auf seine Familie ein: Er vermisse seine Frau Hilaria und die sechs gemeinsamen Kinder.

An welchem Film er derzeit konkret arbeitet, erwähnt Baldwin in dem Clip nicht. Nach Informationen der Zeitung "The Sun" soll es sich um den Katastrophenthriller "97 Minutes" handeln. Der Film des finnischen Regisseurs Timo Vuorensola wird derzeit in Hampshire im Süden Englands gedreht. Es geht um ein entführtes Flugzeug, das ein Undercover-Agent der Interpol innerhalb von 97 Minuten retten muss.