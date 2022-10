Du kannst nicht immer 17 sein. Aber vielleicht ja 18?! Das zumindest scheint Alexander Zverev über seine Freundin Sophia Thomalla zu denken. Und so überbringt er ihr zu ihrem Geburtstag besonders schmeichelhafte Glückwünsche.

Sophia Thomalla feiert an diesem Freitag ihren 33. Geburtstag. Und natürlich reiht sich in die Schar der Gratulanten an vorderster Front auch ihr Freund Alexander Zverev ein. Auf Instagram veröffentlichte der Tennis-Star anlässlich des Ehrentags seiner Freundin einen süßen Pärchen-Post.

Zu zwei Bildern, auf denen die beiden happy und eng umschlungen in einem Pool vor dem Meer posieren, schreibt Zverev: "Alles Gute zum 18. Geburtstag." Wie bitte? Hat er sich da nicht verrechnet? Nein, denn korrigierend fügt er hinzu: "zum 16. Mal."

Auf einem dritten Bild schmiegt sich Thomalla auf einem Boot an ihren Freund, der übrigens acht Jahre jünger als sie ist. Sie kommentierte den Beitrag mit einem Herz-Emoji.

Aktuell gönnt sich das Paar eine Auszeit auf den Malediven, wie Thomalla in einem eigenen Instagram-Beitrag berichtet. Diesen wiederum hat sie mit einem Foto bebildert, auf dem sie mit einem opulenten Strauß Rosen im Arm vor dem Meer steht.

Im zugehörigen Kommentar beschreibt sie, wie die Familie ihres Freundes ihn auf allen Ebenen unterstütze, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen könne. Sie hingegen versuche unterdessen, "TV-Shows so lange wie möglich fernzubleiben, um meinen Geburtstag mit ihnen an diesem wunderschönen Ort zu genießen".

Zverev hatte Anfang Juni im Halbfinale der French Open einen dreifachen Bänderriss erlitten. Die Hoffnung, nach einer Operation rasch auf den Platz zurückkehren zu können, erfüllte sich nicht. Stattdessen zog sich Zverev im Aufbautraining ein Knochenödem zu und musste in der Folge Mitte September auch den Davis-Cup in Hamburg absagen.

Der 25-Jährige und Thomalla hatten ihre Beziehung vor etwa einem Jahr öffentlich gemacht. Allzu lange können sie die gemeinsame Zeit auf den Malediven aber wohl nicht mehr genießen. "Leider komme ich nächste Woche wieder zurück", schreibt Thomalla.