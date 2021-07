Er hat dem Tod mit offenem Auge entgegengeblickt. Am vergangenen Freitag ist Alfred Biolek gestorben. Nach dem Wochenende stehen auch bereits erste Details zu seiner Beerdigung fest. Unter anderem ist klar, wo der Entertainer beigesetzt wird.

Kein Jahr ist es her, dass Alfred Biolek in einem Interview erklärte: "Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn er kommt, dann kommt er. Und in meinem Alter darf der Tod auch zu mir kommen." Am vergangenen Freitag, dem 23. Juli, ist er dann gekommen. Der beliebte Entertainer ist mit 87 Jahren friedlich in seiner Kölner Wohnung eingeschlafen.

Wenige Tage darauf hat Bioleks Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie nun erste Details zur geplanten Beisetzung preisgegeben. So verriet er, dass die TV-Legende ihre letzte Ruhestätte auf dem Kölner Melaten-Friedhof finden werde.

Auf dem im Kölner Stadtteil Lindenthal gelegenen Friedhof sind zahlreiche Prominente beerdigt. Unter anderem befinden sich hier auch die Gräber des FDP-Politikers Guido Westerwelle, des Volksschauspielers Willy Millowitsch und des Comedians Dirk Bach, als dessen Entdecker Biolek galt. Auch der kürzlich verstorbene Reality-TV-Star, Schauspieler und Stimmungssänger Willi Herren wurde hier beigesetzt.

Noch kein Termin

Scott Biolek-Ritchie erklärte weiter, Biolek werde eingeäschert. Anschließend werde zunächst ein Kondolenzbuch neben der Urne ausgelegt. Schließlich werde die Urne im Kreis der Familie und enger Wegbegleiter beigesetzt. Einen genauen Termin für die Zeremonie gebe es noch nicht.

Alfred Biolek begann seine TV-Karriere in den 1970er-Jahren. Danach war er rund 30 Jahre nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Zu Shows wie "Bio's Bahnhof" gesellten sich Talk-Formate wie "Bei Bio" und "Boulevard Bio", eine Spielshow wie "Mensch Meier" und natürlich auch die Kochsendung "alfredissimo".

Der zuletzt offen homosexuell lebende Entertainer adoptierte zwei jüngere Männer, darunter Scott Biolek-Ritchie, der ihn bis zu seinem Tod begleitete. Bioleks anderer Adoptivsohn ist hingegen erst im April 2021 ebenfalls gestorben. Biolek war vor seinem Tod schon längere Zeit gesundheitlich angeschlagen. 2010 hatte er einen Sturz erlitten, bei dem er schwer verletzt wurde und von dem er sich nie ganz erholte.