"All I want for Christmas" erreicht Platz 1

Ohrwurm erstmals an Chart-Spitze "All I want for Christmas" erreicht Platz 1

Carey kennt den Weihnachtsmann längst persönlich. Das Bild entstand 2015 bei einer Weihnachtsshow in New York.

Man liebt es, man hasst es oder beides: "All I want for Christmas is you" von Mariah Carey ist einer der Weihnachtsklassiker. Nun erreicht das Lied erstmals die Spitze der US-Charts. Auch, weil die Sängerin dafür noch einmal richtig Gas gab.

25 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist US-Popdiva Mariah Carey mit ihrem Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" an die Spitze der US-Charts gestürmt. "Wir haben es geschafft", twitterte die Sängerin. Sie illustrierte ihren Tweet mit mehreren Emojis, darunter ein Gesicht mit Freudentränen.

Carey bei einem Promo-Auftritt für ihr Weihnachtsalbum 1994.

Viele Internetnutzer reagierten verblüfft, dass der Ohrwurm, dem Menschen auf der ganzen Welt in einer Art Hassliebe verbunden sind, bisher noch nie auf Platz Eins der Hitparade stand. Als Carey den Weihnachts-Song 1994 auf ihrem Album "Merry Christmas" veröffentlichte, konnte er nach den damaligen Regeln nicht in die Singlecharts Billboard Hot 100 aufgenommen werden, weil er nicht als Single ausgekoppelt war.

Nachdem diese Regel 1998 geändert wurde, kam Careys Lied im Januar 2000 zum ersten Mal in die Charts. Die Weihnachtskomödie "Tatsächlich Liebe" von 2003 und der Aufstieg der Musik-Streamingdienste machten das Lied endgültig zum Weihnachtsklassiker: Seit 2012, als in den Billboard-Charts erstmals auch Streaming-Dienste berücksichtigt wurden, war "All I Want For Christmas Is You" jedes Jahr in den Charts - bisher aber nie auf Platz Eins.

Vor dem 25-jährigen Jubiläum hat Carey das Lied nun noch einmal massiv beworben: Sie startete gleich nach Halloween eine Online-Kampagne, veröffentlichte ein neues Video und brachte den Song erstmals als Single heraus. Allein in der vergangenen Woche wurde der Song nach Angaben des Billboard-Magazins 45 Millionen Mal gestreamt und 34 Millionen Mal im Radio gespielt. In Großbritannien ist er derzeit der meistgestreamte Song auf Spotify.

Careys Ohrwurm ist zudem das erste Weihnachtslied an der Spitze der Billboard Hot 100 seit 60 Jahren: Rund um den Jahreswechsel 1958 und 1959 war der "Chipmunk Song" vier Wochen auf Platz eins. "All I Want For Christmas Is You" ist Careys 19. Nummer-Eins-Hit in den USA. Den Rekord mit 20 Nummer-Eins-Hits halten weiterhin die Beatles.