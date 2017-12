Unterhaltung

Trennung im Hause Ochsenknecht: Alle Jahre wieder ...

On-Off-Beziehung war gestern, heute ochsenknechtet man. Wie das geht? Man trennt sich in schöner Regelmäßigkeit, man versöhnt sich, spricht sogar von Heirat, dann trennt man sich wieder. Auch eine prima Idee, den guten alten Versöhnungssex immer neu zu beleben.

Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli haben sich getrennt. Zuvor hatte Ochsenknecht die Spekulation schon mit einem Instagram-Post angeheizt: "I'm a Single Lady" ist dort in Pink auf einem Bild zu lesen, auf dem sie sich selbst auch Hasenohren verpasst hatte. Die 53-Jährige zwinkert in die Kamera. Zu dem Foto schrieb sie: "Täusche mich einmal, Schande über dich; täusche mich zweimal, Schande über mich ...."

Die Trennung kommt zumindest für die Fans überraschend. Schließlich hatten sich die beiden erst vor wenigen Tagen gemeinsam auf dem roten Teppich der Musicalpremiere von "Kinky Boots" in Hamburg gezeigt.

Nicht die erste Trennung

Es ist jedoch bei Weitem nicht die erste Trennung des Paares. Im Sommer 2016 zogen der ehemalige Fußballer und Ochsenknecht schon einmal den Schlussstrich. Einige Monate später verriet sie dann aber in der "Gala": Sie und Kekilli hätten nie aufgehört, sich zu lieben, "nur der Zauber war verloren gegangen". Aus diesem Grund hätten beide weiter für ihre Liebe gekämpft.

Im letzten Sommer hatte Natascha Ochsenknecht dann auch noch mit Hochzeitsplänen überrascht. Selbst nach mehreren On-Off-Momenten im gemeinsamen Leben mit dem knapp 20 Jahre jüngeren Kekilli hatte sie sich - auch im vergangenen Sommer - "endgültig" von ihm getrennt. Doch sie verriet damals in der "Gala": "Die Trennung tat weh." Ihre Liebe hätte aber nie aufgehört. Und sie sei, so hieß es damals, nun wieder stärker als je zuvor. Das sah auch Umut so, der im Gespräch mit der "Gala" sagt: "Natascha ist die Frau meines Lebens." Ochsenknecht war sich deshalb sicher: "Wir werden heiraten. Wir wissen noch nicht wann, aber jetzt ist es für immer!"

Ob das Liebes-Aus nun endgültig ist? Bei letzten Mal schrieb sie noch auf Facebook: "Die Zeit wird es zeigen. Wahre Liebe siegt am Ende immer."

Quelle: n-tv.de