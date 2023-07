Im Jahr 2021 wird Allison Mack unter anderem wegen Menschenhandels zu drei Jahren Haft verurteilt. Sie ist geständig, dem Anführer einer Sekte Frauen für sexuelle Handlungen zugeführt zu haben. Wie mehrere US-Medien berichten, ist die Schauspielerin jetzt aber wieder auf freiem Fuß.

Verhaftet im Oktober 2020, bekannte sich die Schauspielerin Allison Mack beim Prozess 2021 schuldig, Frauen für die sektenähnliche NXIVM-Gruppe rekrutiert zu haben, wo sie zu Sex mit deren Anführer Keith Raniere gezwungen wurden. Ein Gericht verurteilte die heute 40-Jährige daraufhin unter anderem wegen Menschenhandels zu einer dreijährigen Haftstrafe. Nun soll Allison Mack wieder aus dem Gefängnis entlassen worden sein, wie unter anderem die US-Seite "Variety" berichtet.

Ihre Verurteilung begründete der zuständige Richter seinerzeit so: "Sie haben andere Frauen bereitwillig versklavt, destabilisiert und manipuliert, sodass sie, als sie am verletzlichsten waren, glaubten, Ihnen totalen Gehorsam zu schulden und ihnen alles andere ernsthaften persönlichen und finanziellen Schaden zufügen würde. Sie haben ihnen das Gefühl genommen, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können. Sie haben ihnen 'spezielle Aufgaben' zugewiesen, um Herrn Ranieres sexuelle Interessen zu befriedigen. Herr Raniere hätte das nicht ohne Sie tun können."

Anführer weiter im Gefängnis

Der heute 62-jährige Keith Raniere hatte die Sekte 1998 in Albany gegründet und beschrieb das Ganze als Selbsthilfeorganisation. 2017 enthüllte die "New York Times", was sich tatsächlich hinter den Kulissen abspielte: Zwischen Januar 2016 und Juni 2017 sollen die Opfer in einer geheimen Untergruppe der Organisation missbraucht worden sein. Daraufhin wurde Raniere 2020 zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt. Später legte das Gericht außerdem fest, dass er den betroffenen Frauen 3,46 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 3,2 Millionen Euro, zahlen muss.

Ursprünglich drohten Allison Mack bei ihrem Prozess mehr als 17 Jahre Gefängnis. Weil sich die "Smallville"-Darstellerin den Ermittlungsbehörden gegenüber kooperativ zeigte und sich bei den Opfern entschuldigte, kam sie mit der vergleichsweise milden Strafe davon, die sie seither in einer Einrichtung in Kalifornien absaß. Bereits seit Montag soll sie sich wieder auf freiem Fuß befinden.