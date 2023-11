Seit einigen Tagen ist etwas Ruhe in den Rosenkrieg von Oliver und Amira Pocher eingekehrt. Doch in ihren Podcasts bringen die beiden das Thema weiterhin aufs Tapet. Nun ist sie wieder an der Reihe - mit einer Aussage, die viele überraschen dürfte, vielleicht sogar ihren Noch-Mann.

Amira Pocher und ihr Bruder Ibrahim "Hima" Aly haben die zweite Folge ihres neuen gemeinsamen Podcasts "Liebes Leben" veröffentlicht. Auch wenn die 31-Jährige die Trennung von Oliver Pocher wohl am liebsten nicht länger groß thematisieren würde, kommen sie und ihr Bruder dann doch darauf zu sprechen, als es um die Reaktionen auf ihr Podcast-Debüt geht. Dabei verrät die Moderatorin ein pikantes Detail.

Einige Leute hätten sie nach der ersten Folge von "Liebes Leben" gefragt, weshalb sie so kurz nach der Trennung schon wieder für eine neue Liebe bereit sei. Als sie diese Bereitschaft geäußert habe, habe sie nicht bedacht, dass die Öffentlichkeit erst seit August vom Ehe-Aus mit Oliver Pocher wisse, so Amira Pocher. "Inoffiziell sind wir schon länger getrennt", haut sie daraufhin raus. Und weiter: "Gefühlt bin ich schon ein Jahr getrennt."

Ob dies zwischen den Eheleuten auch so ausgesprochen war oder sie vielmehr für sich bereits in der Beziehung innerlich auf Abstand gegangen ist, wird dabei nicht klar. Dementsprechend dürfte fraglich sein, ob auch Oliver Pocher bestätigen würde, von seiner Frau "schon länger getrennt" zu sein.

"Das sollte jetzt auch reichen"

Abgesehen davon würde Amira Pocher das Trennungsdrama aber am liebsten vergessen. Nachdem ihr Bruder erklärt, es sei wichtig gewesen, dass sie sich beim Podcast-Auftakt dazu geäußert habe, sagt sie: "Das werde ich aber weiterhin nicht machen. Das war das erste und letzte Mal." Es sei nicht ihre Art, mit solchen Dingen umzugehen. "Einen Bruchteil habe ich jetzt erzählt und das sollte jetzt auch reichen."

Stattdessen habe nun das Wohl ihrer beiden Söhne Priorität, macht Amira Pocher deutlich. Auch ihr Bruder unterstreicht dies: "Jetzt seh ich dich als eine, die will zwar noch immer viel erreichen, aber du hast eine neue Seite: Du bist jetzt auch einfach auch Mutter und willst etwas weitergeben. Du willst deinen Kindern alles ermöglichen. Du willst für deine Kinder nur das Beste und noch mehr."

Anders als seine Noch-Frau hat Oliver Pocher in den vergangenen Wochen kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um seine öffentliche Aufarbeitung der Trennung ging. Und anders als sie wird er dies womöglich auch in Zukunft nicht tun. Gelegenheiten dazu hat er genug, schließlich hat auch er mit seiner ersten Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden einen neuen Podcast. Zudem kündigte Pocher an, mit einem Comedy-Programm unter dem Titel "Der Liebeskasper" ab Januar auf Tour zu gehen.