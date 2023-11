Er wolle seine Trennung auch mit Comedy verarbeiten, hat Oliver Pocher angekündigt. Ob auch seine Noch-Frau Amira wohl darüber lachen kann? Auf seiner Instagram-Seite schlüpft der Comedian jetzt in eine ganz besondere Verkleidung.

Er lästert in seinem neuen Podcast mit Ex Alessandra Meyer-Wölden über sie, sie stichelt in ihrem neuen Podcast mit Bruder Ibrahim über ihn, nur miteinander reden sie - zumindest öffentlich - kein Wort mehr. Mittlerweile vergeht kaum noch ein Tag, an dem Oliver und Amira Pocher das erstaunte, amüsierte oder inzwischen auch schon genervte Publikum nicht an ihrem Rosenkrieg teilhaben ließen.

Insbesondere Oliver Pocher lässt dabei kaum eine Gelegenheit aus, nach der Trennung von der 31-Jährigen mit seiner Noch-Ehefrau abzurechnen. Daraus, dass er sich von ihr betrogen fühlt, macht er keinen Hehl. Wenngleich Amira Pocher und ein Motivationscoach per Anwalt Gerüchte dementieren ließen, sie seien mittlerweile ein Paar, ist der Comedian davon überzeugt, dass die beiden mehr als nur platonisch miteinander befreundet sind.

Dementsprechend nimmt der 45-Jährige auch den angeblichen neuen Mann an der Seite seiner Verflossenen seit geraumer Zeit bei seinen Lästerattacken ins Visier. Bisheriger Höhepunkt dürfte dabei der Instagram-Post sein, den Oliver Pocher nun auf seiner Seite in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte.

"Noch nicht fertig mit der Veranstaltung"

Für ein Foto schlüpfte der Comedian in ein Outfit (samt Haartolle), das an den Motivationscoach erinnert, dem das Techtelmechtel mit Amira Pocher nachgesagt wird. Überprüfen lässt sich dies an Aufnahmen von Oliver Pochers angeblichem Nebenbuhler, die im Trennungsstreit bereits vielfach die Runde gemacht haben. In Anspielung auf die Tätigkeit des Coaches kommentierte Oliver Pocher den Schnappschuss mit den Worten: "Das Original aller Glückskeks-Gurus!"

Im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig hatte Oliver Pocher vor eineinhalb Woche erklärt, sein Ventil zur Verarbeitung der Trennung sei Comedy. "Und wer mich kennt, weiß, da bin ich jetzt noch nicht ganz fertig mit der Veranstaltung", betonte er und kündigte zugleich an, mit einem Programm namens "Der Liebeskasper" auf Tour zu gehen. Fragt sich nur, ob auch Amira Pocher darüber lachen kann.