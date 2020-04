Vor nicht ganz einem Jahr wird US-Comedian Amy Schumer zum ersten Mal Mutter. Mit dem Namen ihres Sohnes ehrt sie einen guten Freund. Zu spät merkt sie, dass der - laut ausgesprochen - für Hohn und Spott sorgen könnte. Kurzerhand nennt sie Gene Attell nun um.

Als Anfang Mai 2019 Amy Schumers erster Sohn zur Welt kommt, sind die Eltern überglücklich. Einen Namen für den Erstgeborenen gibt es zu diesem Zeitpunkt auch bereits. Gene Attell heißt der Junge fortan laut Taufurkunde. Attell ist eine Hommage an Schumers guten Freund und Comedy-Kollegen Dave Attell. Erst einige Zeit später fällt den Eltern auf, dass die Namenswahl für Lacher sorgen und ihrem Kind eines Tages das Leben schwer machen könnte.

Das erzählte die 38-Jährige jetzt im US-Podcast "3 Girls, 1 Keith". Sie wolle nicht, dass ihr Sohn durch diese unglücklich gewählte Namenskombination seiner Eltern zum Gespött wird, sagt sie da. Spricht man Gene Attell nämlich laut aus, klingt es wie "Genital".

Aus Attell wird David

Also entschieden sie und Ehemann Chris Fischer, ihrem Sohn nachträglich doch lieber einen anderen Zweitnamen zu geben. Nun heißt er Gene David und ist so noch immer nach David Attell benannt. Obendrein ist David auch der zweite Vorname von Schumers Vater, um den sie sich gerade in Corona-Zeiten große Sorgen macht. Der leidet nämlich an der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose.

Besuchen darf Schumer ihren Vater in dem Pflegeheim, in dem er lebt, gerade nicht. Doch Ende März zeigte ein Video, wie die Schauspielerin das Problem bestmöglich löst. Gemeinsam mit Gene David stellte sie sich vor die Einrichtung und zeigte ihrem am Fenster stehenden Dad ein Schild, auf dem geschrieben war: "Opa, wir lieben dich."