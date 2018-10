Unterhaltung

Botschaft auf politischem Umweg: Amy Schumer verkündet Schwangerschaft

Über eine Schwangerschaft wird bei Amy Schumer immer wieder spekuliert, nun haben Fans endlich Gewissheit. Die frohe Botschaft übermittelt die 37-Jährige auf humorvolle und politische Weise.

US-Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer ist schwanger. Auf ihrem Instagram-Account postete sie eine Fotomontage und kündigte "aufregende Neuigkeiten" an. Offiziell machte die 37-Jährige ihre Schwangerschaft aber erst mithilfe der Journalistin Jessica Yellin.

Bereits im eigenen Post ließ Schumer etwas erahnen. Auf der Fotomontage sind Prinz Harry und seine seit Kurzem schwangere Frau Meghan zu sehen. Die Köpfe des royalen Paares ersetzte Schumer allerdings durch ihren eigenen und den ihres Ehemannes Chris Fischer.

Die Schauspielerin verwies in ihrem Beitrag auf das Instagram-Profil der US-Journalistin Yellin und forderte auf, ihr zu folgen. "Sie bringt auf den Punkt, was wirklich abgeht. Folgt ihr und geht Wählen." Yellin veröffentlichte wenig später ein Foto von Schumers Empfehlungen für die anstehenden Kongresswahlen. Unter einer langen Liste von demokratische Kandidaten und Senatoren stand am Ende: "Ich bin schwanger - Amy Schumer".

Schumer ist politisch äußerst engagiert. Die Schauspielerin wurde Anfang Oktober bei Protesten gegen die Ernennung von Brett Kavanaugh als Richter am Obersten Gerichtshof in Washington festgenommen. Gemeinsam mit Dutzenden weiteren Demonstranten verschaffte sie sich offenbar unerlaubt Zugang zum Senatsgebäude.

Seit diesem Sommer tauchten immer wieder Gerüchte auf, wonach Schumer und Fischer ihr erstes Kind erwarten sollen. Diese wurden allerdings immer wieder von der Schauspielerin selbst vehement dementiert. Nun ist es jedoch Gewissheit. In welchem Monat sie sich befindet, ist jedoch noch nicht bekannt. Mitte Februar hatten sich Schumer und ihr Mann in einer geheimen Zeremonie in Malibu das Jawort gegeben.

Quelle: n-tv.de