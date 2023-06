"And Just Like That ..." überrascht mit Comebacks

"Im Zeichen der Veränderung" "And Just Like That ..." überrascht mit Comebacks

Wieder gemeinsam am Set, aber nicht in denselben Szenen: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis und Kim Catrall (v.l.)

Fans des "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That ..." können sich freuen: Nicht nur Kim Cattrall kehrt in ihrer Kultrolle zurück ans Set. Auch ein weiterer Serienliebling hat sich für die zweite Staffel angekündigt.

Das Warten für alle "Sex and the City"-Fans hat bald ein Ende: Der erfolgreiche Ableger "And Just Like That ..." kehrt ab dem 22. Juni 2023 mit neuen Folgen zurück. Die elf Episoden umfassende zweite Staffel wird mit zwei Episoden am Donnerstag parallel zum US-Start um kurz nach 9 Uhr morgens exklusiv auf Sky sowie auf dem Streamingdienst Wow auf Abruf bereitstehen. Die folgenden neun Episoden werden wöchentlich immer donnerstags in Einzelepisoden ausgestrahlt.

Wer sich die Wartezeit zwischen den Folgen verkürzen möchte, kann sich noch einmal alle sechs Staffeln der Originalserie ansehen. Zum 25-jährigen Jubiläum von "Sex and the City" stehen die komplette Serie als auch die beiden Kinofilme bei Sky Q und Wow bereit. Die erste Folge von "Sex and the City" lief am 6. Juni 1998 beim US-Sender HBO. Auch Staffel eins von "And Just Like That ..." können Fans noch einmal nachsehen.

Die zweite Staffel von "And Just Like That ..." steht im Zeichen der Veränderung. "Das Leben ist zu kurz, um nichts Neues zu versuchen", erklärt Carrie (Sarah Jessica Parker) im Trailer. Nach dem überraschenden Tod ihrer großen Liebe Mr. Big (Chris Noth) in der ersten Staffel scheint sie bereit für eine neue Liebe zu sein. Ob der leidenschaftliche Kuss mit dem Podcast-Produzenten Franklyn (Ivan Hernandez) im Staffelfinale eine Fortsetzung findet?

Miranda (Cynthia Nixon) macht Ernst und zieht nach der Trennung von Steve (David Eigenberg) mit ihrer neuen Liebe Che (Sara Ramírez) nach Los Angeles. Charlotte (Kristin Davis) versucht indes weiterhin die Herausforderungen als zweifache Mutter zu bewältigen und erhält plötzlich ein verlockendes Jobangebot.

Besondere Bedingungen für Comeback

Und auch die Vierte im Bunde feiert ein überraschendes Comeback. Kim Cattrall wird in der zweiten Staffel erneut als Samantha zu sehen sein. Ein Wiedersehen, mit dem wohl nur die wenigsten gerechnet haben. Schließlich hatte Cattrall wiederholt erklärt, niemals wieder zum "Sex and the City"-Universum zurückzukehren.

Die Schauspielerin soll zwei konkrete Bedingungen für ihren Cameo gefordert haben: keine gemeinsamen Szenen mit ihren ehemaligen Co-Stars Parker, Nixon und Davis sowie kein Aufeinandertreffen mit dem Showrunner Michael Patrick King. Vor allem mit Carrie-Darstellerin Parker scheint sich Cattrall für immer überworfen zu haben. Deshalb soll sie im Finale der zweiten Staffel lediglich mit Carrie telefonieren. Laut "Variety" drehte sie die Szene am 22. März in New York City, "ohne die Stars der Serie zu sehen oder mit ihnen zu sprechen".

Mit John Corbett kehrt ein weiterer Serienliebling in der zweiten Staffel zurück. Er spielte in der Originalserie die andere große Liebe von Carrie: Aidan Shaw. Die beiden waren sogar verlobt. Doch beide heirateten schließlich andere Partner. Hat ihre Liebe Jahre später noch eine Chance? Sarah Jessica Parker teilte schon vor Monaten auf Instagram Bilder von den Dreharbeiten, die Carrie und Aidan in inniger Umarmung zeigten.

Auch Candice Bergen gibt sich erneut die Ehre. Sie spielt wieder die abgebrühte "Vogue"-Chefredakteurin Enid Frick. Gaststars ohne "SATC"-Vergangenheit sind Frauenrechtlerin Gloria Steinem und Musikstar Sam Smith.