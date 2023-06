Samantha bei "Sex and the City"

Samantha bei "Sex and the City" Kim Cattrall stellte Bedingungen für Comeback

Die Freundinnen Carrie, Charlotte, Miranda und Samantha sind in der Serie und den Filmen zu "Sex and the City" unzertrennlich. Doch hinter den Kulissen kommt es zu Streit. Samantha-Darstellerin Kim Cattrall wendet sich ab - um dann doch noch einmal zurückzukehren.

Für einen Kurzauftritt in der zweiten Staffel der HBO-Serie "And Just Like That..." wird Kim Cattrall nun tatsächlich wieder in ihre "Sex and the City"-Rolle der Samantha Jones schlüpfen. Allerdings soll die 66-jährige Schauspielerin zwei konkrete Bedingungen für ihren Kurzauftritt geäußert haben, wie "Page Six" unter Berufung auf einen Insider berichtet.

Demnach soll sich Cattrall geweigert haben, wieder mit ihren alten Co-Stars Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) und Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Das würde auch mit der Berichterstattung mehrerer US-Medien in den vergangenen Tagen übereinstimmen. Demnach soll Cattralls Figur Samantha im Finale der zweiten Staffel lediglich mit Carrie telefonieren. Laut "Variety" drehte sie die Szene am 22. März in New York City, "ohne die Stars der Serie zu sehen oder mit ihnen zu sprechen".

Zweitens soll die Schauspielerin deutlich gemacht haben, dass sie auch den Showrunner Michael Patrick King nicht sehen wolle. King war auch für die Regie der Serie "Sex and the City" und für die beiden darauffolgenden Filme verantwortlich. Cattrall hatte in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass sie nicht zum Franchise zurückkehren möchte. Das Verhältnis mit ihren Kolleginnen gilt als zerrüttet.

Ihre Figur Samantha Jones lebt in der neuen Serie inzwischen in London und war in der ersten Staffel nur durch Textnachrichten, die sie mit Carrie austauschte, dabei. In Deutschland ist die neue Staffel von "And Just Like That..." ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen. Die weiteren Episoden erscheinen immer donnerstags. In den USA wird die zweite Staffel beim Streamingdienst Max gezeigt.