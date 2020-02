And the winner is "Parasite" aus Südkorea

Paukenschlag in Hollywood: Der Film "Parasite" des Südkoreaners Bong Joon Ho gewinnt den Oscar für den besten Film. Es ist der erste nicht-englischsprachige Film, der die Königskategorie gewinnt. Joaquin Phoenix und Renee Zellweger sind die besten Hauptdarsteller.

Der Oscar für den besten Film geht an die Gesellschaftssatire "Parasite" des Südkoreaners Bong Joon Ho. Es ist der erste nicht-englischsprachige Film, der die Königskategorie gewinnt. "Parasite" - eine Mischung aus schwarzer Komödie und Thriller - gewann auch die Oscars als bester internationaler Film und für das beste Originaldrehbuch.

Bong Joon Ho erhielt auch den Oscar für die beste Regie. Er setzte sich gegen Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Martin Scorsese ("The Irishman") und Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") durch.

Große Freude um das "Parasite"-Team! (Foto: dpa)

Joaquin Phoenix und Renee Zellweger gewannen in Hollywood den Oscar als beste Hauptdarsteller. Phoenix errang ihn für seine Rolle im Thriller "Joker", es ist sein erster Oscar. In "Joker" wird die Entwicklung des Bösewichts aus den Batman-Filmen nachvollzogen. Phoenix war sichtlich bewegt, als er seinen Preis entgegen nahm.

So auch Renée Zellweger: Sie wurde für ihre Darstellung der Sängerin Judy Garland in dem biografischen Film "Judy" ausgezeichnet. Zellweger singt und lebt sich durch ihre Rolle und widmet den Goldjungen dann auch ihrem Idol, der so früh verstorbenen Judy Garland. Ihre Lebensgeschichte ist so spannend wie berührend und tragisch zugleich.

Geschichten die das Leben schrieb

Überhaupt, wahre Geschichten, sie sind der wahre Renner in Hollywood. "Judy" - das ist die Geschichte von Liza Minellis Mutter und die Darstellung einer tragischen Figur, genial verkörpert von Renée Zellweger. Die junge Judy Garland trainierte 18 Stunden am Tag, bekam Schlaftabletten und Aufputschmittel, wurde permanent auf Diät gesetzt, denn sie sollte die kleine Süße bleiben, die sie im "Zauberer von Oz" war. Irgendwann, nach "Somewhere over the Rainbow" stürzte sie ab und starb mit nicht einmal 50 Jahren. Zellweger singt in "Judy" selbst alle Songs, gewann bereits Golden Globe, SAG Award und Critics' Choice Award. Und nun noch den Oscar - welch ein Triumph-Zug.

Eine andere wahre Geschichte: "Bombshell". Charlize Theron war ebenfalls nominiert, sie hat bereits einen Oscar für "Monster" (2004). In "Bombshell" geht es um TV-Moderatorinnen, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und #metoo vor #metoo. An Therons Seite: Nicole Kidman und Margot Robbie. Und der "Irishman" - natürlich auch eine wahre Geschichte. Robert DeNiro ist Frank "The Irishman" Sheeran, der Mann fürs Grobe, der 30 Morde auf dem Gewissen hat, unter anderem auch den an Jimmy Hoffa (Al Pacino). Den gestand er erst Jahrzehnte später, auf dem Sterbebett. Eine Mafia--Geschichte, wie man sie nicht erfinden kann, weil das Leben einfach die besten Geschichten schreibt.

Ab heute wird auf jeden Fall an neuen Geschichten geschrieben.